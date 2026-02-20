Недопустимо, – политик сказал, почему Трамп на самом деле не хочет встречи Зеленского и Путина

Между Украиной и Россией продолжаются мирные переговоры, к которым привлечены Соединенные Штаты Америки. Украинская сторона подчеркнула, что во время следующей трехсторонней встречи будет поднят вопрос встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако Дональд Трамп может довольно негативно отреагировать на это.

Историк, политик, дипломат дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что не видит никакой возможности, чтобы реально состоялась встреча Зеленского и Путина. Однако, по его мнению, Украина выбрала правильную стратегию, акцентируя на этой идее.

Почему Трампу невыгодна встреча Зеленского и Путина?

Роман Бессмертный считает, что для американского лидера встреча Зеленского и Путина недопустима. Если это произойдет, то Трамп станет лишним в отношениях между Украиной и Россией.

Если миру очевидно, что мирный процесс затягивает Россия, то у Трампа есть только одна опция – Tomahawk. Неслучайно сенаторы США начали говорить, что необходимо возвращаться к идее предоставления Украине этого оружия,

– сказал он.

Это инструмент информационного давления на Россию, который американская власть может реально использовать.

Важно, что Украина во многом идет на уступки США, соглашаясь с ее мирными предложениями, а Россия наоборот – все больше отдаляется от любых инициатив американского президента завершить войну.

Важно! Сенатор Линдси Грэм на полях Мюнхенской конференции по безопасности призвал передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, которые, по его мнению, позволили бы поражать военную и критическую инфраструктуру России и усилить сдерживание. Он также выступил за более жесткие экономические шаги против Москвы, в частности поддержал идею высоких пошлин для стран, покупающих российские энергоносители.

Политик считает, что Трамп может отправить какой-то жесткий сигнал для Кремля, чтобы там поняли, что США готовы заставлять россиян к реальному миру.

По этому поводу общественное и политическое давление на американского президента растет. Трампу, вероятно, придется показать силу своим избирателям и политикам.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?