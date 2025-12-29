87% українців хочуть миру і водночас 85% – проти виведення військ з Донбасу, – Зеленський
- 87% українців прагнуть миру, але 85% проти відходу військ з Донбасу, заявив Зеленський.
- Президент наголосив, що вихід з Донбасу є великим ризиком і неприпустимий для українців.
Президент Володимир Зеленський розповів про ставлення українців до передачі Донбасу Росії. Він заявив, що 87% громадян України прагнуть миру.
Водночас 85% виступають проти відходу військ з Донбасу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Fox News.
Що сказав Зеленський про ставлення українців до війни?
За словами президента, відхід українських військ з Донбасу не принесе хороших результатів.
Усі сторони мають зрозуміти, що найгірший сценарій – це вихід з Донбасу. Це є великим ризиком для України. Неприйнятним для українців. Референдум не буде позитивним,
– заявив Зеленський.
Він також додав, що українці прагнуть справедливого миру.
Чи вдалося під час переговорів розв'язати територіальне питання?
За словами Зеленського, питання контролю над можливою демілітаризованою вільною зоною на Донбасі наразі не опрацьоване. Президент зауважив, що прагнення росіян витіснити Україну з Донбасу не є новиною. Ба більше, у їхніх "рожевих мріях" ідеться взагалі про те, щоб українців не було на території власної держави.
Тоді як Дональд Трамп на запитання журналіста про найбільш дискусійні пункти угоди, які не вдається вирішити, наголосив на труднощах у врегулюванні питання територій. Він лише зазначив, що частина українських земель уже захоплена, тому з угодою варто поквапитися.
Попри постійні обстріли України, президент США досі вважає, що російський диктатор Путін зараз "серйозно" налаштований на мир. Він не засудив масовані атаки на цивільну інфраструктуру України. Натомість згадав про те, що Київ теж завдає значних ударів по різних частинах Росії.