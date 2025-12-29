Президент Владимир Зеленский рассказал об отношении украинцев к передаче Донбасса России. Он заявил, что 87% граждан Украины хотят мира.

В то же время 85% выступают против ухода войск с Донбасса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Fox News.

Что сказал Зеленский об отношении украинцев к войне?

По словам президента, уход украинских войск с Донбасса не принесет хороших результатов.

Все стороны должны понять, что худший сценарий – это выход из Донбасса. Это является большим риском для Украины. Неприемлемым для украинцев. Референдум не будет положительным,

– заявил Зеленский.

Он также добавил, что украинцы стремятся к справедливому миру.

Удалось ли во время переговоров решить территориальный вопрос?