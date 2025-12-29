87% украинцев хотят мира и одновременно 85% – против вывода войск с Донбасса, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал об отношении украинцев к передаче Донбасса России. Он заявил, что 87% граждан Украины хотят мира.
В то же время 85% выступают против ухода войск с Донбасса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Fox News.
Что сказал Зеленский об отношении украинцев к войне?
По словам президента, уход украинских войск с Донбасса не принесет хороших результатов.
Все стороны должны понять, что худший сценарий – это выход из Донбасса. Это является большим риском для Украины. Неприемлемым для украинцев. Референдум не будет положительным,
– заявил Зеленский.
Он также добавил, что украинцы стремятся к справедливому миру.
Удалось ли во время переговоров решить территориальный вопрос?
По словам Зеленского, вопрос контроля над возможной демилитаризованной свободной зоной на Донбассе пока не проработан. Президент отметил, что стремление россиян вытеснить Украину с Донбасса не является новостью. Более того, в их "розовых мечтах" говорится вообще о том, чтобы украинцев не было на территории собственного государства.
Тогда как Дональд Трамп на вопрос журналиста о наиболее дискуссионных пунктах соглашения, которые не удается решить, отметил трудности в урегулировании вопроса территорий. Он лишь отметил, что часть украинских земель уже захвачена, поэтому с соглашением стоит поторопиться.
Несмотря на постоянные обстрелы Украины, президент США до сих пор считает, что российский диктатор Путин сейчас "серьезно" настроен на мир. Он не осудил массированные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Зато вспомнил о том, что Киев тоже наносит значительные удары по различным частям России.