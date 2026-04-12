Переписати земельну ділянку: чи можна це зробити без нотаріуса

Українці можуть вільно розпоряджатися своєю нерухомістю, зокрема й земельними ділянками. Наприклад, землю можна переоформити.

Як переписують земельні ділянки та чи потрібен нотаріус?

Для цього слід підготувати технічну документацію, про що повідомляє Безоплатна правнича допомога.

Серед неї зокрема можуть бути:

державний акт на право власності на земельну ділянку;

свідоцтво про право власності;

свідоцтво про право на спадщину;

судове рішення, що набрало законної сили, щодо набуття чи зміни права власності на земельну ділянку;

витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

договір купівлі-продажу;

договір дарування;

інші цивільноправові угоди щодо відчуження земельної ділянки.

На сайті agroapp йдеться, що переоформлення на третю особу виникає у таких трьох випадках:

продаж цієї нерухомості; передача земельної ділянки комусь у дар; вступ у спадок.

Водночас всі ці дії можна виконувати у воєнний час. Наразі діє заборона лише на безоплатну передачу земель державної та комунальної власності в особисту власність.

Зверніть увагу! Переоформлення документів триває до 5 робочих днів.

Зокрема, для перепису землі, потрібно з’ясувати, чи наявний у земельної ділянки кадастровий номер. Далі – слід обрати нотаріуса, що здійснюватиме посвідчення договору.

Наступний крок – це узгодити ціну купівлі-продажу, а також розподіл витрат за послуги нотаріуса та оподаткування при укладенні договору.

Після цього необхідно перевірити земельну ділянку за кадастровим номером у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Важливо! Останній етап – це звернутися до нотаріуса з метою укладення договору. Без нього неможливо переоформити право власності на землю.

Що слід знати про кадастровий номер?