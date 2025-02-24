Какие овощи изменились в цене

На прошлой неделе ценовая политика на плодоовощном рынке страны была довольно стабильной, передает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. В Украине начали дорожать свекла (с 14 – 16 до 16 – 17 гривен за килограмм) и морковь (с 25 – 28 до 28 – 30 гривен за килограмм).

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В то же время низкая торговая активность на фоне растущего предложения привела к снижению цен на белокочанную капусту (с 35 – 38 до 32 – 38 гривен за килограмм). Огурцы подорожали (с 95 – 140 до 100 – 145 гривен за килограмм). Болгарский перец и салат подешевели. Вырос минимальный диапазон цен реализации чеснока с 75 – 150 до 100 – 150 гривен за килограмм.

Во фруктовом сегменте цены снова менялись довольно разнонаправленно, без единой тенденции. Цена на апельсин и лимон выросла в среднем на 5 гривен по нижней ценовой границе, а на банан снизилась на 4 гривны по верхней ценовой границе до 58 – 64 гривен за килограмм.

Обратите внимание! Хурма продавалась дороже, чем на предыдущей неделе (подорожала с 60 – 190 до 95 – 210 гривен за килограмм), а гранат и киви дешевле. Минимальный уровень цены мандарин уменьшился, а максимальный на яблоко увеличился.