Які овочі змінились у ціні

Минулого тижня цінова політика на плодоовочевому ринку країни була доволі стабільною, передає 24 Канал із посиланням на East Fruit. В Україні почали дорожчати буряк (з 14 – 16 до 16 – 17 гривень за кілограм) та морква (з 25 – 28 до 28 – 30 гривень за кілограм).

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Водночас низька торгівельна активність на тлі зростаючої пропозиції призвела до зниження цін на білокачанну капусту (з 35 – 38 до 32 – 38 гривень за кілограм). Огірки подорожчали (з 95 – 140 до 100 – 145 гривень за кілограм). Болгарський перець та салат подешевшали. Зріс мінімальний діапазон цін реалізації часнику з 75 – 150 до 100 – 150 гривень за кілограм.

У фруктовому сегменті ціни знову змінювалися доволі різноспрямовано, без єдиної тенденції. Ціна на апельсин та лимон зросла у середньому на 5 гривень по нижній ціновій межі, а на банан знизилася на 4 гривні по верхній ціновій межі до 58 – 64 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! Хурма продавалася дорожче, ніж попереднього тижня (здорожчала з 60 – 190 до 95 – 210 гривень за кілограм), а гранат та ківі дешевше. Мінімальний рівень ціни мандарин зменшився, а максимальний на яблуко збільшився.