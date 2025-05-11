Какие расстояния предусматривает законодательство

В соответствии с государственными строительными нормами ДБН 360-92360-92** "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" размещение гаражей предусматривают преимущественно встроенными или пристроенными к жилым домам по линии застройки или в глубине участка, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Будстандарт".

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При размещении гаражей по линии застройки открытые двери не должны мешать свободному движению пешеходов и транспорта. Нормативное расстояние от входов и других проемов гаража до окон соседних жилых домов составляет 10 метров.

Обратите внимание! Для ухода за зданиями и осуществления их текущего ремонта расстояние до границы соседнего участка от наиболее выступающей конструкции стены должно составлять не менее 1 метра. При этом должно быть обеспечено устройство необходимых инженерно-технических мероприятий, предотвращающих стекание атмосферных осадков с кровель и карнизов зданий на территорию смежных участков.

Кроме того, необходимо придерживаться нормативных расстояний между домами или хозяйственными постройками (гаражами) на смежных участках. Строительство гаражей без получения разрешения на это в порядке, установленном законодательством, является самовольным строительством и влечет ответственность согласно Гражданскому кодексу Украины и другими нормативными актами.

Важно! Более конкретную информацию по применению требований законодательства и государственных строительных норм с учетом конкретной градостроительной ситуации предоставляют местные органы градостроительства и архитектуры.