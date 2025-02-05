В Украине уничтожили опасную продукцию

Так в Киевской области задержали груз с кабачками, пишет 24 канал со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.

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Под таможенным контролем и при участии государственного инспектора отдела пограничного инспекционного контроля "Борисполь" было уничтожено партию груза с кабачками свежими из Турции, весом 810 кг. Это произошло при участии представителя Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Бориспольского района Главного управления Госпродпотребслужбы.

В указанной продукции обнаружили несоответствие требованиям нормативных документов. Речь идет о превышенном содержании нитратов.

В соответствии с требованиями законодательства, груз был задержан для его уничтожения,

– отметили в заметке.

Какие продукты считаются опасными

Украинцам объяснили, что опасными считаются пищевые продукты, которые являются вредными для здоровья и/или непригодными для потребления. Кроме того, к некачественной и опасной относится продукция, которая не соответствует обязательным требованиям действующих в Украине нормативно-правовых актов и нормативных документов по ее безопасности для жизни и здоровья человека, имущества и окружающей среды.

Важно! Оборот такой продукции в Украине запрещен.