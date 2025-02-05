В Україні знищили небезпечну продукцію

Так на Київщині затримали вантаж з кабачками, пише 24 канал з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

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Під митним контролем та за участі державного інспектора відділу прикордонного інспекційного контролю "Бориспіль" було знищено партію вантажу з кабачками свіжими з Туреччини, вагою 810 кг. Це відбулося за участі представника Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бориспільського району Головного управління Держпродспоживслужби.

У вказаній продукції виявили невідповідність вимогам нормативних документів. Йдеться про перевищений вміст нітратів.

Відповідно до вимог законодавства, вантаж було затримано для його знищення,

– наголосили у дописі.

Які продукти вважаються небезпечними

Українцям пояснили, що небезпечними вважаються харчові продукти, які є шкідливими для здоров’я та/або непридатними для споживання. Крім того, до неякісної та небезпечної відноситься продукція, яка не відповідає обов’язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров’я людини, майна і довкілля.

Важливо! Обіг такої продукції в Україні заборонено.