Где рыбалка в Карпатах запрещена?

На сайте Национального природного парка "Синевир" отмечается, что несмотря на то, что в озере водится много форели, ловить рыбу там запрещено, передает 24 Канал.

Читайте также Какая рыба водится в Десне в 2025 году

В соответствии с Кодексом Украины о правонарушениях, за незаконную рыбалку в запрещенных местах можно получить штраф в размере от 34 до 680 гривен.

Зато если причиненный ущерб является существенным, то в соответствии в соответствии с Уголовным Кодексом могут выписать штраф от 17 до 85 тысяч гривен.

Заметьте! По всей территории Украины ловить рыбу запрещено во время нереста, то есть с 1 апреля по 30 июня. В Карпатах (это Львовская, Закарпатская, Черновицкая и Ивано-Франковская области) этот диапазон шире – с 1 ноября до начала нерестового периода, что определяется ежегодно органами рыбоохраны.

В каких озерах и реках можно ловить рыбу?

Часто в карпатских поселках есть рыбные хозяйства, где можно заниматься рыбалкой. Например, в городе Свалява, или в селах Деловое или Турья Пасека.