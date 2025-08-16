Де риболовля в Карпатах заборонена?
На сайті Національного природного парку "Синевир" зазначається, що попри те, що в озері водиться багато форелі, ловити рибу там заборонено, передає 24 Канал.
Відповідно до Кодексу України щодо правопорушення, за незаконну риболовлю в заборонених місцях можна отримати штраф у розмірі від 34 до 680 гривень.
Натомість якщо завдана шкода є істотною, то відповідно до Кримінального Кодексу можуть виписати штраф від 17 до 85 тисяч гривень.
Зауважте! По всій території України ловити рибу заборонено під час нересту, тобто з 1 квітня по 30 червня. В Карпатах (це Львівська, Закарпатська, Чернівецька та Івано-Франківська області) цей діапазон ширший – з 1 листопада до початку нерестового періоду, що визначається щороку органами рибоохорони.
У яких озерах та річках можна ловити рибу?
Часто в карпатських селищах є рибні господарства, де можна займатися риболовлею. Наприклад, у місті Свалява, чи у селах Ділове або Тур'я Пасіка.
- Для вилову риби можна розглянути Теребле-Ріцьке водосховище, що поблизу села Колочава.
- Крім того, чудовим місцем для аматорської риболовлі є озеро Горбок у Закарпатській області. В межах області є ще озеро Форнош, яке багате на коропа, карася, білого амура тощо.
- У селі Пісрялово, що у Мукачівському районі, для риболовлі є озеро Зайванець.
- В річках Черемош та Прут також можна ловити рибу, втім варто не забувати про обмеження під час нересту.