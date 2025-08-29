Что нужно знать перед покупкой земли на электронных торгах?

Юрист Мария Манжура в комментарии 24 Каналу рассказала что согласно статье 134 Земельного кодекса Украины, земельные участки государственной или коммунальной собственности продаются или передаются в пользование отдельными лотами на конкурентных началах (на земельных торгах), кроме случаев, установленных частью второй настоящей статьи.

Мария Манжура юрист практики публичных закупок "RELIANCE" Юридические или физические лица также имеют право продавать или передавать в аренду земли через электронную систему, в частности, используя систему "Прозорро.Продажи". Все аукционы, в частности по землям государственной и коммунальной собственности будут происходить в реальном времени в автоматической электронной системе "Prozorro.Sale". Продажа земельных участков осуществляются на специальных площадках, где выставляются земельные участки различного назначения.

Для участия необходимо зарегистрироваться, внести гарантийный взнос и подать заявку, после чего в онлайн-режиме сделать предложение, если вы определены победителем, вы платите полную стоимость и расходы, а после подписания документов становитесь владельцем.

Как выбрать земельный участок?

Юрист советует просмотреть объявления о продаже земельных лотов на официальном сайте Prozorro.Продажи ("Prozorro.Sale") или аккредитованных площадках. Выберите земельный участок, который интересует, на странице выбранной площадки, воспользовавшись фильтрами для поиска по типу, назначению, расположению и тому подобное.

Обратите внимание! На странице лота вы найдете подробную информацию: описание, площадь, назначение, расположение, кадастровый номер, тип собственности, и тому подобное.

Зарегистрируйтесь в электронной системе

Выберите одну из аккредитованных площадок системы Prozorro.Продажи (например, zakupivli.pro, thetender.com.ua или ubiz.ua, или другие). Для регистрации необходимо будет заполнить данные о юридическом или физическом лице. Физическому лицу подготовить паспорт, карточку налогоплательщика, а юридическому лицу – уставные документы, поскольку площадка может потребовать загрузки цветных копий.

Для активации личного кабинета совершит действия указанные на площадке, в том числе пополните счет для участия в аукционе. После подтверждения действий по регистрации аккаунта, пользователю на указанный им электронный адрес приходит сообщение со ссылкой для активации учетных данных,

– отмечает Мария Манжура.

Если возникают сложности при регистрации или другие вопросы на каждой площадке есть телефоны "службы поддержки", по которым можно обратиться за разъяснениями.

Подайте документы для участия в аукционе

Ознакомьтесь с условиями аукциона и требованиями к документам, которые необходимо подать. Для участия в аукционе по продаже земельных участков необходимо осуществить оплату регистрационного и гарантийного взносов, подготовить обязательные документы и подать предложение в личном кабинете. Кнопка "подачи предложения" станет активной после поступления средств на баланс вашего кабинета.

Важно! В каждом аукциона вы сможете увидеть информацию об участии, в частности о размере гарантийного и регистрационного взносов, информацию о конечном сроке подачи ценового предложения.

При регистрации для участия в земельных торгах потенциальный покупатель через свой личный кабинет заполняет электронную форму, подает в произвольной форме заявление об участии в земельных торгах, на которую накладывается электронная подпись, базируется на квалифицированном сертификате электронной подписи, и загружает электронные копии документов:

заявление об участии в земельных торгах , подписанное квалифицированной электронной подписью. В заявлении обязательно указываются фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица и словесно выраженное желание принять участие в соответствующих земельных торгах.

, подписанное квалифицированной электронной подписью. В заявлении обязательно указываются фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица и словесно выраженное желание принять участие в соответствующих земельных торгах. для юридического лица – копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований или копию документа о регистрации в государстве его местонахождения (выписка из торгового, банковского или судебного реестра и т.д.), заверенную согласно законодательству государства его выдачи, переведенную на украинский язык (для юридического лица – нерезидента), информацию о государстве, в котором зарегистрированы или имеют постоянное место жительства учредители (участники) юридического лица, в уставном (составленном) капитале которого есть доля иностранного капитала, информацию о конечном бенефициарном владельце. Если лицо не имеет конечного бенефициарного собственника, указывается информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника и о причине его отсутствия;

– копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований или копию документа о регистрации в государстве его местонахождения (выписка из торгового, банковского или судебного реестра и т.д.), заверенную согласно законодательству государства его выдачи, переведенную на украинский язык (для юридического лица – нерезидента), информацию о государстве, в котором зарегистрированы или имеют постоянное место жительства учредители (участники) юридического лица, в уставном (составленном) капитале которого есть доля иностранного капитала, информацию о конечном бенефициарном владельце. Если лицо не имеет конечного бенефициарного собственника, указывается информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника и о причине его отсутствия; для гражданина Украины, физического лица – предпринимателя – копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или копию паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

– копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или копию паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте); для иностранных граждан и лиц без гражданства – информацию о фамилии, собственное имя и отчество (при наличии), гражданство (подданство) другого государства, постоянное место жительства в государстве, гражданином (подданным) которой является лицо, копию документа, удостоверяющего личность. Копии указанных документов удостоверяются квалифицированной электронной подписью лица, желающего принять участие в торгах;

– информацию о фамилии, собственное имя и отчество (при наличии), гражданство (подданство) другого государства, постоянное место жительства в государстве, гражданином (подданным) которой является лицо, копию документа, удостоверяющего личность. документы, подтверждающие уплату регистрационного и гарантийного взносов (копии расчетных документов, выписки со счетов), а в случае проведения земельных торгов по продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения – документы, подтверждающие уплату таких платежей со счета лица, желающего принять участие в торгах, открытого в украинском или иностранном банке (кроме банков государств, внесенных FATF в список государств, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем).

Представитель физического или юридического лица также размещает документы, подтверждающие его право действовать от имени участника торгов.

Как проходят торги по сельхозземель?

Мария Манжура также отмечает, что если земельные торги проводятся по земельному участку сельскохозяйственного назначения, лицо, желающее принять участие в таких торгах, также подает через личный кабинет документы, а именно:

документы, содержащие сведения о структуре собственности (если потенциальным покупателем является юридическое лицо);

документы, подтверждающие гражданство участников (акционеров, членов) и бенефициарного владельца (если потенциальным покупателем является юридическое лицо);

документы, подтверждающие источники происхождения средств;

документы о пребывании в браке (или его расторжении), в том числе зарегистрированном за рубежом, и о приобретении земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве общей совместной собственности супругов (при наличии, если потенциальным покупателем является физическое лицо);

документ, содержащий информацию о юридических лицах, права на долю в уставном (составленном) капитале, в паевом фонде, акции, паи которых потенциальный покупатель, имеет с обязательным указанием наименования юридического лица, идентификационного кода юридического лица, размера принадлежащей ему доли в уставном (составленном) капитале, в паевом фонде, и / или количество принадлежащих ему акций, паев (при наличии, если потенциальным покупателем является физическое лицо);

документы, подтверждающие право собственности участника земельных торгов на земельные участки сельскохозяйственного назначения (при наличии таких прав).

В электронной форме потенциальный покупатель отмечает сумму средств, которая будет считаться его закрытым ценовым предложением, после приобретения таким потенциальным покупателем статуса участника,

– говорит юрист.

Важно! Организатор имеет право отклонить предложение участника, если он не загрузил обязательных документов. При этом такой участник теряет гарантийный взнос.

Как проходит аукцион?

Вы загрузили все обязательные документы для участия в аукционе, оплатили гарантийный и регистрационный взносы. Земельные торги начинаются автоматически во время и дату, которые определены в объявлении о проведении земельных торгов в электронной торговой системе

Аукцион проходит на повышение в три раунда. В каждом раунде участники делают ставки по очереди – от участника с наименьшей начальной ценой к участнику с наибольшей начальной ценой.

После каждого раунда система автоматически просматривает ставки участников и распределяет их снова от наименьшей к наибольшей в следующем раунде. У участников есть три минуты на то, чтобы сделать свою ставку в раунде. Также до начала аукциона есть пауза в 5 минут и между раундами 3 минуты,

– отмечает Мария Манжура.

Участники повышают ставки от своего предыдущего предложения на шаг аукциона или больше. Размер шага аукциона можно увидеть в информации каждого аукциона. Система автоматически определяет победителя, который предложил самую высокую цену.

Обратите внимание! Участник, который занял второе место в аукционе (учитывая, что он повысил ставку хотя бы на шаг аукциона) может подождать и если победитель откажется от покупки лота, то право покупки перейдет к нему. Если он не согласен ожидать, то ему нужно нажать кнопку “Забираю гарантийный взнос” в личном кабинете.

В земельных торгах есть важное отличие от других аукционов: в случае, если на аукцион было заявлено более одного участника и если в результате аукциона ни один из участников не сделал предложение больше, чем минимальный шаг торгов, то такие участники будут дисквалифицированы системой автоматически, а их гарантийные взносы будут перечислены организатору аукциона как компенсация за "сорванные" торги.

Что должен сделать победитель торгов?

Победитель земельных торгов должен: