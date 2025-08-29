Що треба знати перед купівлею землі на електронних торгах?

Юристка Марія Манжура у коментарі 24 Каналу розповіла що відповідно до статті 134 Земельного кодексу України, земельні ділянки державної чи комунальної власності продаються або передаються в користування окремими лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Марія Манжура юрист практики публічних закупівель "RELIANCE" Юридичні або фізичні особи також мають право продавати або передавати в оренду землі через електронну систему, зокрема, використовуючи систему "Прозорро.Продажі". Всі аукціони, зокрема щодо земель державної та комунальної власності будуть відбуватися в реальному часі в автоматичній електронній системі "Prozorro.Sale". Продаж земельних ділянок здійснюються на спеціальних майданчиках, де виставляються земельні ділянки різного призначення.

Для участі необхідно зареєструватися, внести гарантійний внесок та подати заявку, після чого в онлайн-режимі зробити пропозицію, якщо вас визначено переможцем, ви сплачуєте повну вартість та витрати, а після підписання документів стаєте власником.

Як вибрати земельну ділянку?

Юристка радить переглянути оголошення про продаж земельних лотів на офіційному сайті Prozorro.Продажі ("Prozorro.Sale") або акредитованих майданчиках. Оберіть земельну ділянку, яка цікавить, на сторінці обраного майданчика, скориставшись фільтрами для пошуку за типом, призначенням, розташуванням тощо.

Зверніть увагу! На сторінці лоту ви знайдете детальну інформацію: опис, площу, призначення, розташування, кадастровий номер, тип власності, тощо.

Зареєструйтесь в електронній системі

Оберіть один з акредитованих майданчиків системи Prozorro.Продажі (наприклад, zakupivli.pro, thetender.com.ua або ubiz.ua, або інші). Для реєстрації необхідно буде заповнити дані про юридичну чи фізичну особу. Фізичній особі підготувати паспорт, картку платника податків, а юридичній особі – статутні документи, оскільки майданчик може вимагати завантаження кольорових копій.

Для активації особистого кабінету вчинить дії вказані на майданчику, в тому числі поповніть рахунок для участі в аукціоні. Після підтвердження дій з реєстрації аккаунту, користувачу на вказану ним електронну адресу приходить повідомлення з посиланням для активації облікових даних,

– зазначає Марія Манжура.

Якщо виникають складнощі під час реєстрації або інші питання на кожному майданчику є телефони "служби підтримки", за якими можна звернутись за роз'ясненнями.

Подайте документи для участі в аукціоні

Ознайомтесь з умовами аукціону та вимогами щодо документів, які необхідно подати. Для участі в аукціоні з продажу земельних ділянок необхідно здійснити оплату реєстраційного та гарантійного внесків, підготувати обов'язкові документи та подати пропозицію в особистому кабінеті. Кнопка "подачі пропозиції" стане активною після надходження коштів на баланс вашого кабінету.

Важливо! В кожному аукціону ви зможете побачити інформацію щодо участі, зокрема про розмір гарантійного та реєстраційного внесків, інформацію щодо кінцевого строку подання цінової пропозиції.

Під час реєстрації для участі в земельних торгах потенційний покупець через свій особистий кабінет заповнює електронну форму, подає в довільній формі заяву про участь у земельних торгах, на яку накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, і завантажує електронні копії документів:

заяву про участь у земельних торгах , підписану кваліфікованим електронним підписом. У заяві обов'язково зазначаються прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або найменування юридичної особи та словесно виражене бажання взяти участь у відповідних земельних торгах.

, підписану кваліфікованим електронним підписом. У заяві обов'язково зазначаються прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або найменування юридичної особи та словесно виражене бажання взяти участь у відповідних земельних торгах. для юридичної особи – копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або копію документа про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчену згідно із законодавством держави його видачі, перекладену українською мовою (для юридичної особи – нерезидента), інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

– копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або копію документа про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчену згідно із законодавством держави його видачі, перекладену українською мовою (для юридичної особи – нерезидента), інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності; для громадянина України, фізичної особи – підприємця – копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); для іноземних громадян та осіб без громадянства – інформацію про прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в державі, громадянином (підданим) якої є особа, копію документа, що посвідчує особу. Копії зазначених документів засвідчуються кваліфікованим електронним підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах;

– інформацію про прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в державі, громадянином (підданим) якої є особа, копію документа, що посвідчує особу. документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків), а в разі проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення – документи, що підтверджують сплату таких платежів з рахунку особи, яка бажає взяти участь у торгах, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Представник фізичної чи юридичної особи також розміщує документи, що підтверджують його право діяти від імені учасника торгів.

Як проходять торги щодо сільгоспземель?

Марія Манжура також наголошує, що якщо земельні торги проводяться щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення, особа, яка бажає взяти участь у таких торгах, також подає через особистий кабінет документи, а саме:

документи, які містять відомості про структуру власності (якщо потенційним покупцем є юридична особа);

документи, що підтверджують громадянство учасників (акціонерів, членів) та бенефіціарного власника (якщо потенційним покупцем є юридична особа);

документи, що підтверджують джерела походження коштів;

документи про перебування у шлюбі (чи його розірвання), у тому числі зареєстрованому за кордоном, та про набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення на праві спільної сумісної власності подружжя (у разі наявності, якщо потенційним покупцем є фізична особа);

документ, що містить інформацію щодо юридичних осіб, права на частку у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді, акції, паї яких потенційний покупець, має із обов'язковим зазначенням найменування юридичної особи, ідентифікаційного коду юридичної особи, розміру належної йому частки у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді, та/або кількість належних йому акцій, паїв (у разі наявності, якщо потенційним покупцем є фізична особа);

документи, які підтверджують право власності учасника земельних торгів на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (у разі наявності таких прав).

В електронній формі потенційний покупець зазначає суму коштів, яка буде вважатися його закритою ціновою пропозицією, після набуття таким потенційним покупцем статусу учасника,

– говорить юристка.

Важливо! Організатор має право відхилити пропозицію учасника, якщо він не завантажив обов'язкових документів. При цьому такий учасник втрачає гарантійний внесок.

Як проходить аукціон?

Ви завантажили всі обов'язкові документи для участі в аукціоні, сплатили гарантійний та реєстраційний внески. Земельні торги починаються автоматично в час та дату, які визначені в оголошенні про проведення земельних торгів в електронній торговій системі

Аукціон проходить на підвищення у три раунди. В кожному раунді учасники роблять ставки по черзі – від учасника з найменшою початковою ціною до учасника з найбільшою початковою ціною.

Після кожного раунду система автоматично переглядає ставки учасників і розподіляє їх знову від найменшої до найбільшої в наступному раунді. В учасників є три хвилини на те, щоб зробити свою ставку в раунді. Також до початку аукціону є пауза в 5 хвилин та між раундами 3 хвилини,

– зазначає Марія Манжура.

Учасники підвищують ставки від своєї попередньої пропозиції на крок аукціону або більше. Розміру кроку аукціону можна побачити в інформації кожного аукціону. Система автоматично визначає переможця, який запропонував найвищу ціну.

Зверніть увагу! Учасник, який зайняв друге місце в аукціоні (враховуючи, що він підвищив ставку хоча б на крок аукціону) може почекати і якщо переможець відмовиться від купівлі лоту, то право купівлі перейде до нього. Якщо він не згоден очікувати, то йому потрібно натиснути кнопку “Забираю гарантійний внесок” в особистому кабінеті.

У земельних торгах є важлива відмінність від інших аукціонів: в разі, якщо на аукціон було заявлено більше одного учасника і якщо в результаті аукціону жоден з учасників не зробив пропозицію більше, ніж мінімальний крок торгів, то такі учасники будуть дискваліфіковані системою автоматично, а їх гарантійні внески будуть перераховані організатору аукціона як компенсація за "зірвані" торги.

Що має зробити переможець торгів?

Переможець земельних торгів повинен: