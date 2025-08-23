Какую землю нельзя оформить в собственность?

Юристы юридической компании Arzinger Марина Шарапа и Елена Юрец рассказали в комментарии 24 Каналу, что сейчас существует довольно много ограничений по передаче в частную собственность земли.

В соответствии с положениями законодательства к землям коммунальной и государственной собственности, которые не могут быть приватизированными, относятся:

земли общего пользования населенных пунктов (улицы, набережные, пляжи, парки, скверы, бульвары, кладбища и т.д.);

земли под железными дорогами, дорогами, воздушного и трубопроводного транспорта;

земли под объектами природно-заповедного фонда, например, дендрологические парки и зоологические парки, созданные до принятия Закона Украины "О природно-заповедном фонде", историко-культурного и оздоровительного назначения, имеющие особую экологическую, оздоровительную, научную, эстетическую и историко-культурную ценность;

земли лесохозяйственного назначения, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых земельных участков общей площадью до 5 гектаров в составе угодий крестьянских, фермерских и других хозяйств;

земли водного фонда, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых природных водоемов общей площадью до 3 гектаров;

земельные участки, которые используются для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;

искусственно созданные земельные участки;

земли атомной энергетики и космической системы;

земли обороны;

земельные участки зон отчуждения и безусловного отселения, загрязненные вследствие Чернобыльской катастрофы;

земельные участки, закреплены за государственными учреждениями профессионального образования, профессионального предвысшего образования, высшего образования, в частности отраслевых академий наук.

Марина Шарапа Партнер, соруководитель практики транспорта и инфраструктуры юридической компании Arzinger Наряду с этим обращаем внимание, что во время действия военного положения запрещается бесплатная передача земли государственной и коммунальной собственности в частную собственность.

Впрочем, как исключение, есть и такие случаи бесплатной передачи земельных участков в частную собственность:

владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений);

гражданам Украины, которым такие земельные участки были переданы в пользование до 1 января 2002 года.

Как получить в пользование земли прибрежных защитных полос?

Для охраны водоемов от загрязнения и засорения и сохранения их водности вдоль рек, морей и вокруг озер, водохранилищ и других водоемов в пределах водоохранных зон выделяются земельные участки под прибрежные защитные полосы, сообщает "Экология право человек".

Что такое прибрежная защитная полоса Это часть водоохранной зоны соответствующей ширины вдоль реки, моря, вокруг водоемов, на которой установлен более строгий режим хозяйственной деятельности, чем на остальной территории водоохранной зоны.

Земли, занятые прибрежными защитными полосами вдоль морей, рек и вокруг водоемов относятся к землям водного фонда.

В постоянное пользование земли водного фонда предоставляются водохозяйственным специализированным организациям, другим предприятиям, учреждениям и организациям, в которых созданы специализированные службы по уходу за водными объектами, прибрежными защитными полосами, полосами отвода, береговыми полосами водных путей, гидротехническими сооружениями и поддержанию их в надлежащем состоянии.

Обратите внимание! Право постоянного пользования землями водного фонда удостоверяется государственным актом, который выдается и регистрируется сельскими, поселковыми и городскими советами.