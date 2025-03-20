Стоимость субаренды регламентирована законодательством

Арендованный земельный участок или его часть может передаваться арендатором в субаренду без изменения целевого назначения, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Так можно делать, если это предусмотрено договором аренды, или с письменного согласия арендодателя (кроме случаев, определенных законом).

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Вопрос размера субарендной платы в первую очередь зависит от формы собственности земельного участка. В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об аренде земли" плата за субаренду земельных участков государственной и коммунальной собственности не может превышать арендной платы.

Какие исключения действуют в отношении субаренды

Исключением являются случаи передачи в субаренду земельного участка сельскохозяйственного назначения государственной собственности, который находится в аренде акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов акций (долей) в уставном капитале которого принадлежат государству, которое образовалось путем преобразования такого государственного предприятия, на конкурентных началах.

Также этот запрет на установление размера субарендной платы, больше арендной, предусмотрен для земель государственной/коммунальной собственности в п. 288.6 Налогового кодекса.

Обратите внимание! Что касается земель частной собственности, то такое ограничение не введено, поэтому арендатор может установить субарендную плату, больше арендной. Хотя налоговая и пытается применять указанное ограничение ко всем формам собственности, но это неправомерно.