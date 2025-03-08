Кому в Украине могут выделить деньги на покупку дров

В 2024 году Агентство ООН по делам беженцев выделило деньги на финансирование программы по предоставлению некоторым категориям населения денежной помощи на зимний период, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины. Общий бюджет программы составляет 37 миллионов долларов.

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Программа помощи предусматривает единовременную выплату в размере до 21 000 гривен на приобретение твердого бытового топлива для уязвимых домохозяйств таких областей:

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Запорожской,

Днепропетровской,

Херсонской,

Николаевской.

Субсидию должны получить более 20 тысяч домохозяйств, которые прошли идентификацию с октября 2024 года.

Как получить помощь и куда для этого обращаться

Выплата направлена на то, чтобы поддержать украинцев из уязвимых категорий, которые больше всего нуждаются в такой поддержке. Дополнительная выплата будет предоставляться гражданам, которые получают жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в отопительный сезон. Проект будет действовать в течение нескольких месяцев. Украинцы уже могли получить выплаты до конца декабря 2024 года.