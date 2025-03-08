Кому в Україні можуть виділити гроші на купівлю дрів

У 2024 році Агентство ООН у справах біженців виділило гроші на фінансування програми з надання деяким категоріям населення грошової допомоги на зимовий період, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство соціальної політики України. Загальний бюджет програми становить 37 мільйонів доларів.

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Програма допомоги передбачає одноразову виплату у розмірі до 21 000 гривень на придбання твердого побутового палива для вразливих домогосподарств таких областей:

Чернігівської,

Сумської,

Харківської,

Луганської,

Донецької,

Запорізької,

Дніпропетровської,

Херсонської,

Миколаївської.

Субсидію повинні отримати понад 20 тисяч домогосподарств, які пройшли ідентифікацію з жовтня 2024 року.

Як отримати допомогу та куди для цього звертатися

Виплата спрямована на те, щоб підтримати українців з вразливих категорій, які найбільше потребують такої підтримки. Додаткова виплата надаватиметься громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період. Проєкт діятиме протягом кількох місяців. Українці вже могли отримати виплати до кінця грудня 2024 року.