Транспортный безвиз с Норвегией продлили

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, что Украина и Норвегия продолжили "транспортный безвиз" до конца 2027 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Алексея Кулебу. По словам чиновника, это решение позволяет украинским перевозчикам и в дальнейшем выполнять грузовые перевозки без наличия специальных разрешений.

Безвиз действует для грузовиков стандарта Евро-5 и выше. Его продление – это повышение возможностей для бизнеса, скорость логистики и более тесные экономические связи между нашими странами.

"Транспортный безвиз" – ключевой элемент интеграции Украины в единое европейское транспортное пространство. Он упрощает торговлю, укрепляет цепи поставок, укрепляет экономику и украинскому бизнесу остаются конкурентоспособными на европейском рынке. Еще в прошлом году Украина экспортировала в Норвегию товаров на 553 миллиона долларов, и мы видим, что этот показатель растет ежегодно,

– отмечает Алексей Кулеба.

Он также добавил, что последовательная политика Минразвития направлена на либерализацию международных грузовых перевозок и расширение географии таких соглашений. Сейчас режим либерализованных перевозок действует с 35 государствами, исключительно с ЕС - и это еще один шаг к полноценной интеграции Украины в общий европейский транспортный рынок.

