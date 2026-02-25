Укр Рус
25 лютого, 18:00
4

Подорожчають чи подешевшають: у який бік покотиться ціна на яйця цієї весни

Валерія Городинська
  • Очікується, що ціни на яйця залишатимуться стабільними до Великодня, після чого можуть знизитися.
  • Середня ціна на курятину знизилася на 14% до кінця лютого, що робить її основним джерелом тваринного білка серед українців.

Наразі діапазон вартості яєць в українських магазинах доволі широкий. Ціна може сягати за десяток як 80 гривень, так і 100 гривень, залежно від виробника. Навесні – до квітня – ціна на них залишатимуться стабільними, а опісля Великодня підуть на спад. Щодо вартості курячого м'яса, то воно вже подешевшало, а майбутнього стрибка цін не очікується.

Як може змінитися вартість яєць цієї весни?

Аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі для 24 Каналу, що середня статистична ціна на яйця за січень 2026 становила приблизно 67 гривень за десяток, але з дуже широкою регіональною різноманітністю.

Моніторинги мережами показують діапазони до приблизно 75 – 103 гривні за десяток у частині супермаркетів (особливо для фасованих/брендованих).

 

Максим Гопка

Аналітик УКАБ

Сезонний фактор відіграватиме більшу роль у формуванні ціні. У холодний період продуктивність несучості нижча, а з весною , коли світліший день та вища температура, пропозиція зазвичай поліпшується – це і стримує ціну.

За прогнозами Гопки, у найближчий місяць ціни будуть стабільні. Втім після Великодня (5 квітня), як спаде попит і збільшиться пропозиція, ціни знизяться в ціні. 

Але пан Максим додає, що потрібно врахувати до цього всього ще й кормову собівартість, адже зернова складова – один із головних драйверів росту ціни.

Зауважте! Станом на 24 лютого, діапазон поточної середньої вартості десятка яєць в українських супермаркетах – від 82 гривень до майже 84 гривень, залежно від виробника, свідчать дані "Мінфін".

Ризик підвищення ціни за десяток ще й існує через можливі перебої з електропостачанням, але він зазвичай реалізується не лінійно: не кожне відключення дорівнює миттєвому стрибку ціни, бо мережі/виробники частково згладжують ціни запасами й акціями, а попит обмежений купівельною спроможністю, 
– каже аналітик УКАБ.

Крім цього, світлового дня стає більше і можливе компенсування витрат через генерування електроенергії.

Чи буде підвищення цін на курятину?

Як пояснює Максим Гопка, індекс споживчих цін на курятину у лютому 2026 склав 95,02%. Якщо порівняти з попереднім місцем, то середні ціни зменшилися на -4,98%.

А за поточними "вітринними" цінами, станом на 23 лютого, середня ціна на курятину становить приблизно 207,97 гривні за кілограм, що на -14% менше, ніж на початку лютого, 
– підсумовує аналітик.

Гопка зауважує, що курятина лишається базовим тваринним білком серед українців та виграє при тиску на бюджети сімей, але попит не є занадто великим, що стримує різкі стрибки ціни.

Цікаво! Середня вартість в українських супермаркетах за кілограм курячої тушки та гомілок є найнижчою – орієнтовно 101 гривні, підрахував "Мінфін". Натомість найдорожче обійдеться куряче філе, де за кілограм потрібно віддати в середньому 208 гривень. Курячі стегна обійдуться в середньому в 140,67 гривні.

Чому ціни на яйця можуть і не знизитися?

  • Як розповів у розмові з 24 Каналом експерт в галузі птахівництва Олег Катеринич, у 2026 році ціни на курячі яйця навряд чи суттєво впадуть, адже їхня ціна напряму залежить від вартості кормів, цін на електроенергію та логістику. 

  • Експерт очікує, що навесні можливе сезонне несуттєве здешевлення, але воно буде невідчутним. А основним фактором, що впливатиме на вартість продукту – це здорожчання кормів.

  • Ціни на кукурудзу на українському ринку почали подати. Відомо, що вартість за індексом SPIKE Spot Index впала до 212 доларів за тонну. Порівняно з минулим тижнем, це на 1 долар менше.