Подорожчають чи подешевшають: у який бік покотиться ціна на яйця цієї весни
- Очікується, що ціни на яйця залишатимуться стабільними до Великодня, після чого можуть знизитися.
- Середня ціна на курятину знизилася на 14% до кінця лютого, що робить її основним джерелом тваринного білка серед українців.
Наразі діапазон вартості яєць в українських магазинах доволі широкий. Ціна може сягати за десяток як 80 гривень, так і 100 гривень, залежно від виробника. Навесні – до квітня – ціна на них залишатимуться стабільними, а опісля Великодня підуть на спад. Щодо вартості курячого м'яса, то воно вже подешевшало, а майбутнього стрибка цін не очікується.
Як може змінитися вартість яєць цієї весни?
Аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі для 24 Каналу, що середня статистична ціна на яйця за січень 2026 становила приблизно 67 гривень за десяток, але з дуже широкою регіональною різноманітністю.
Читайте також Норвегія відмовляється від швидкорослих курей: чи можливі такі зміни в Україні
Моніторинги мережами показують діапазони до приблизно 75 – 103 гривні за десяток у частині супермаркетів (особливо для фасованих/брендованих).
Сезонний фактор відіграватиме більшу роль у формуванні ціні. У холодний період продуктивність несучості нижча, а з весною , коли світліший день та вища температура, пропозиція зазвичай поліпшується – це і стримує ціну.
За прогнозами Гопки, у найближчий місяць ціни будуть стабільні. Втім після Великодня (5 квітня), як спаде попит і збільшиться пропозиція, ціни знизяться в ціні.
Але пан Максим додає, що потрібно врахувати до цього всього ще й кормову собівартість, адже зернова складова – один із головних драйверів росту ціни.
Зауважте! Станом на 24 лютого, діапазон поточної середньої вартості десятка яєць в українських супермаркетах – від 82 гривень до майже 84 гривень, залежно від виробника, свідчать дані "Мінфін".
Ризик підвищення ціни за десяток ще й існує через можливі перебої з електропостачанням, але він зазвичай реалізується не лінійно: не кожне відключення дорівнює миттєвому стрибку ціни, бо мережі/виробники частково згладжують ціни запасами й акціями, а попит обмежений купівельною спроможністю,
– каже аналітик УКАБ.
Крім цього, світлового дня стає більше і можливе компенсування витрат через генерування електроенергії.
Чи буде підвищення цін на курятину?
Як пояснює Максим Гопка, індекс споживчих цін на курятину у лютому 2026 склав 95,02%. Якщо порівняти з попереднім місцем, то середні ціни зменшилися на -4,98%.
А за поточними "вітринними" цінами, станом на 23 лютого, середня ціна на курятину становить приблизно 207,97 гривні за кілограм, що на -14% менше, ніж на початку лютого,
– підсумовує аналітик.
Гопка зауважує, що курятина лишається базовим тваринним білком серед українців та виграє при тиску на бюджети сімей, але попит не є занадто великим, що стримує різкі стрибки ціни.
Цікаво! Середня вартість в українських супермаркетах за кілограм курячої тушки та гомілок є найнижчою – орієнтовно 101 гривні, підрахував "Мінфін". Натомість найдорожче обійдеться куряче філе, де за кілограм потрібно віддати в середньому 208 гривень. Курячі стегна обійдуться в середньому в 140,67 гривні.
Чому ціни на яйця можуть і не знизитися?
Як розповів у розмові з 24 Каналом експерт в галузі птахівництва Олег Катеринич, у 2026 році ціни на курячі яйця навряд чи суттєво впадуть, адже їхня ціна напряму залежить від вартості кормів, цін на електроенергію та логістику.
Експерт очікує, що навесні можливе сезонне несуттєве здешевлення, але воно буде невідчутним. А основним фактором, що впливатиме на вартість продукту – це здорожчання кормів.
Ціни на кукурудзу на українському ринку почали подати. Відомо, що вартість за індексом SPIKE Spot Index впала до 212 доларів за тонну. Порівняно з минулим тижнем, це на 1 долар менше.