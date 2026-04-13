Укр Рус
Агро 24 Агроновини Важлива агрогалузь перебуває у кризі: чим це може загрожувати українцям
13 квітня, 20:27
2

Важлива агрогалузь перебуває у кризі: чим це може загрожувати українцям

Валерія Моргун
Основні тези
  • Виноградарство в Україні переживає кризу через старіння насаджень і відсутність їх оновлення, більшість з яких закладені у 2004-2010 роках.
  • Додаткові проблеми викликані дефіцитом вологи та погодними стресами, що пришвидшують деградацію насаджень, і лише 2,7% площ займають молоді виноградники при нормативі близько 5%.

В Україні можуть виникнути проблеми з популярним продуктом – виноградом. Річ у тім, що промислове виноградарство в країні входить у фазу глибокої кризи.

Що відбувається з виноградарством у 2026 році?

Причиною є старіння насаджень і відсутність їх оновлення, про що пише AgroTimes з посиланням на Івана Шевченка, доктора сільськогосподарських наук і професора.

Проблема наразі полягає у тому, що більшість плодоносних виноградників закладені ще у 2004 – 2010 роках. Вже станом на сьогодні вони мають серйозні проблеми:

  • зрідженість;
  • пошкодження багаторічної деревини;
  • слабкий фітосанітарний стан.

Промислове виноградарство сьогодні знаходиться в доволі глибокому кризовому стані, а його майбутнє малопрогнозоване,
– повідомив Іван Шевченко.

Ситуацію погіршує ще й майже повна відсутність закладання нових площ – частка молодих насаджень становить 2,7%, тоді як норматив має бути близько 5%. А 97% — це вже плодоносні, але старі виноградники.

Не варто забувати й вплив клімату: дефіцит вологи під час вегетації посилюється. Водночас погодні стреси пришвидшують деградацію насаджень.

У комплексі ці фактори можуть призвести до швидкого скорочення площ виноградників, відновлення яких потребує значних інвестицій і ресурсів,
– йдеться у матеріалі.

Науковець зауважив, що комплексна взаємодія зазначених факторів може спричинити дуже швидке, та обвальне скорочення площі насаджень найближчими роками.

Нагадаємо! З початком 2026 року в Україні запровадили оновлені правила щодо виноградарства. Про це повідомляли у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Таким чином, в країні встановили сучасні вимоги до вирощування винограду, виробництва, маркування та обігу вина.

