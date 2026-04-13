Важлива агрогалузь перебуває у кризі: чим це може загрожувати українцям
- Виноградарство в Україні переживає кризу через старіння насаджень і відсутність їх оновлення, більшість з яких закладені у 2004-2010 роках.
- Додаткові проблеми викликані дефіцитом вологи та погодними стресами, що пришвидшують деградацію насаджень, і лише 2,7% площ займають молоді виноградники при нормативі близько 5%.
В Україні можуть виникнути проблеми з популярним продуктом – виноградом. Річ у тім, що промислове виноградарство в країні входить у фазу глибокої кризи.
Що відбувається з виноградарством у 2026 році?
Причиною є старіння насаджень і відсутність їх оновлення, про що пише AgroTimes з посиланням на Івана Шевченка, доктора сільськогосподарських наук і професора.
Проблема наразі полягає у тому, що більшість плодоносних виноградників закладені ще у 2004 – 2010 роках. Вже станом на сьогодні вони мають серйозні проблеми:
- зрідженість;
- пошкодження багаторічної деревини;
- слабкий фітосанітарний стан.
Промислове виноградарство сьогодні знаходиться в доволі глибокому кризовому стані, а його майбутнє малопрогнозоване,
– повідомив Іван Шевченко.
Ситуацію погіршує ще й майже повна відсутність закладання нових площ – частка молодих насаджень становить 2,7%, тоді як норматив має бути близько 5%. А 97% — це вже плодоносні, але старі виноградники.
Не варто забувати й вплив клімату: дефіцит вологи під час вегетації посилюється. Водночас погодні стреси пришвидшують деградацію насаджень.
У комплексі ці фактори можуть призвести до швидкого скорочення площ виноградників, відновлення яких потребує значних інвестицій і ресурсів,
– йдеться у матеріалі.
Науковець зауважив, що комплексна взаємодія зазначених факторів може спричинити дуже швидке, та обвальне скорочення площі насаджень найближчими роками.
Нагадаємо! З початком 2026 року в Україні запровадили оновлені правила щодо виноградарства. Про це повідомляли у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Таким чином, в країні встановили сучасні вимоги до вирощування винограду, виробництва, маркування та обігу вина.
Що ще слід знати про виноград?
Нагадаємо, що на початку березня Україна планувала запровадити ліцензування імпорту деяких продуктів Республіки Молдова. Мова йде про виноград, спирт та вино.
Водночас на полицях українських магазинів заявився цьогоріч дорогий продукт – виноград. Ціна винограду становила 3 тисячі гривень за кілограм.