28 листопада, 12:42
ЗМІ стало відомо, чи отримав Єрмак підозру після обшуків

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 28 листопада в Андрія Єрмака провели обшуки.
  • ЗМІ з'ясували, чи отримав керівник Офісу президента підозру.

28 листопада вранці у Андрія Єрмака пройшли обшуки. Ймовірно, це відбулося у рамках розслідування корупції в енергетиці.

Чи отримав керівник Офісу президента після обшуків, розповідає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

Дивіться також Обшуки у голови ОП Андрія Єрмака: все, що відомо 

Що відомо про обшуки в Андрія Єрмака?

Джерела видання повідомили, що НАБУ і САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у керівника Офісу президента України. Про підозру жодній особі не повідомляли.

Сам Андрій Єрмак раніше підтвердив обшуки у його квартирі. Чиновник заявив, що не перешкоджав роботі слідчих. Навпаки – його адвокати співпрацювали з правоохоронцями.

Також видання "Українська правда" писало про те, що обшуки відбувалися в урядовому кварталі. Там помітили з десяток співробітників НАБУ і САП.

За даними Financial Times, обшуки у Єрмака проводили у рамках розслідування корупції в енергетиці. 

Нагадаємо, що на "плівках Міндіча" фігурує дехто під позивним "Алі-Баба". Ця особа роздавала завдання для створення тиску на НАБУ і САП. Ярослав Железняк вважає, що "Алі-Баба" – це Андрій Єрмак. Нардеп переконаний, що керівник Офісу президента не міг не знати про масштабні корупційні схеми в енергетиці. 

Що відомо про справу "Мідас"?

  • 10 листопада НАБУ оголосило про проведення операції "Мідас".
  • Слідчі з'ясували, що група впливових осіб, серед них – Тимур Міндіч, створила схему "відкатів" на контрактах "Енергоатому".
  • Незаконні кошти "відмивали" через "бек-офіс" у Києві.
  • У справі фігурують урядовці такі як колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов та ексміністр енергетики та юстицій Герман Галущенко.
  • 27 листопада секретар РНБО Рустем Умєров дав свідчення у справі "Мідас". Раніше у САП стверджували, що колишній міністр оборони перебував під впливом Тимура Міндіча. Завдяки особистим зв'язкам з урядовцями бізнесмену вдавалося провертати свою корупційну схему.