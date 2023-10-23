Загроза для аеродромів: чи може Росія відтягувати авіацію далі після ударів ЗСУ ракетами ATACMS
Російські окупанти будуть змушені відтягувати свою авіацію далі на тлі успішних ударів ЗСУ за допомогою далекобійних ракет ATACMS. Це озброєння, яке Україна отримала від США – це насамперед загроза для аеродромів ворога.
Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, важливо, щоб Україні оперативно надавали ракети ATACMS у достатній кількості.
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Ситуація може повторитись
Борис Тизенгаузен пригадав, як Україні передали HIMARS. Росіяни цього не очікували, тому ЗСУ багато влучали у їхні цілі. Згодом ворог почав відтягувати техніку далі. Ситуація може повторитись і з ATACMS, якщо ЗСУ будуть оперативно отримувати їх у потрібній кількості.
Зараз росіяни можуть виготовляти нову техніку з великим скрипом. Тому ATACMS з касетним боєприпасом, які ушкоджують доволі велику територію, великою кількістю суббоєприпасів – це дійсно загроза для аеродромів насамперед,
– сказав він.
Тизенгаузен про роботу ATACMS: дивіться відео
Україна отримала ATACMS: останні новини
- Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі – це результат домовленості Президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня.
- Речник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що Сили оборони повинні дотримуватися обмежень щодо використання далекобійних ракет ATACMS. Мовиться про те, що Україна може використовувати ці далекобійні ракети лише в межах своєї суверенної території.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо буде постачання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS у достатній кількості та своєчасно, то це озброєння суттєво впливатиме на перебіг подій на фронті. Крім того, якщо Україна отримає ATACMS з більшою дальністю, наприклад, до 300 кілометрів, то це зменшить боєздатність російської армії.