Загроза для аеродромів: чи може Росія відтягувати авіацію далі після ударів ЗСУ ракетами ATACMS

23 жовтня 2023, 23:52
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Російські окупанти будуть змушені відтягувати свою авіацію далі на тлі успішних ударів ЗСУ за допомогою далекобійних ракет ATACMS. Це озброєння, яке Україна отримала від США – це насамперед загроза для аеродромів ворога.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, важливо, щоб Україні оперативно надавали ракети ATACMS у достатній кількості.

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Ситуація може повторитись

Борис Тизенгаузен пригадав, як Україні передали HIMARS. Росіяни цього не очікували, тому ЗСУ багато влучали у їхні цілі. Згодом ворог почав відтягувати техніку далі. Ситуація може повторитись і з ATACMS, якщо ЗСУ будуть оперативно отримувати їх у потрібній кількості.

Зараз росіяни можуть виготовляти нову техніку з великим скрипом. Тому ATACMS з касетним боєприпасом, які ушкоджують доволі велику територію, великою кількістю суббоєприпасів – це дійсно загроза для аеродромів насамперед,
– сказав він.

Тизенгаузен про роботу ATACMS: дивіться відео

Україна отримала ATACMS: останні новини

  • Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі – це результат домовленості Президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня.
  • Речник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що Сили оборони повинні дотримуватися обмежень щодо використання далекобійних ракет ATACMS. Мовиться про те, що Україна може використовувати ці далекобійні ракети лише в межах своєї суверенної території.
  • Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо буде постачання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS у достатній кількості та своєчасно, то це озброєння суттєво впливатиме на перебіг подій на фронті. Крім того, якщо Україна отримає ATACMS з більшою дальністю, наприклад, до 300 кілометрів, то це зменшить боєздатність російської армії.
Автор: Олександра Садова