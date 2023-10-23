Угроза для аэродромов: может ли Россия оттягивать авиацию дальше после ударов ВСУ ракетами ATACMS
Российские оккупанты будут вынуждены оттягивать свою авиацию дальше на фоне успешных ударов ВСУ с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Это вооружение, которое Украина получила от США – это прежде всего угроза для аэродромов врага.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, важно, чтобы Украине оперативно предоставляли ракеты ATACMS в достаточном количестве.
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Ситуация может повториться
Борис Тизенгаузен напомнил, как Украине передали HIMARS. Россияне этого не ожидали, поэтому ВСУ много попадали в их цели. Впоследствии враг начал оттягивать технику дальше. Ситуация может повториться и с ATACMS, если ВСУ будут оперативно получать их в нужном количестве.
Сейчас россияне могут производить новую технику с большим скрипом. Поэтому ATACMS с кассетным боеприпасом, повреждающим достаточно большую территорию, большим количеством суббоеприпасов – это действительно угроза для аэродромов прежде всего,
– сказал он.
Тизенгаузен о работе ATACMS: смотрите видео
Украина получила ATACMS: последние новости
- Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что получение Украиной ракет ATACMS на постоянной основе – результат договоренности Президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена, которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября.
- Спикер Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Силы обороны должны соблюдать ограничения относительно использования дальнобойных ракет ATACMS. Речь идет о том, что Украина может использовать эти дальнобойные ракеты только в пределах своей суверенной территории.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если будут поставки ВСУ дальнобойных ракет ATACMS в достаточном количестве и своевременно, это вооружение будет существенно влиять на ход событий на фронте. Кроме того, если Украина получит ATACMS с большей дальностью, например, до 300 километров, то это уменьшит боеспособность российской армии.