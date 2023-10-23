Угроза для аэродромов: может ли Россия оттягивать авиацию дальше после ударов ВСУ ракетами ATACMS

Российские оккупанты будут вынуждены оттягивать свою авиацию дальше на фоне успешных ударов ВСУ с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Это вооружение, которое Украина получила от США – это прежде всего угроза для аэродромов врага.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, важно, чтобы Украине оперативно предоставляли ракеты ATACMS в достаточном количестве.

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Ситуация может повториться

Борис Тизенгаузен напомнил, как Украине передали HIMARS. Россияне этого не ожидали, поэтому ВСУ много попадали в их цели. Впоследствии враг начал оттягивать технику дальше. Ситуация может повториться и с ATACMS, если ВСУ будут оперативно получать их в нужном количестве.

Сейчас россияне могут производить новую технику с большим скрипом. Поэтому ATACMS с кассетным боеприпасом, повреждающим достаточно большую территорию, большим количеством суббоеприпасов – это действительно угроза для аэродромов прежде всего,

– сказал он.

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