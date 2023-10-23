Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, важливо, щоб Україні оперативно надавали ракети ATACMS у достатній кількості.

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Ситуація може повторитись

Борис Тизенгаузен пригадав, як Україні передали HIMARS. Росіяни цього не очікували, тому ЗСУ багато влучали у їхні цілі. Згодом ворог почав відтягувати техніку далі. Ситуація може повторитись і з ATACMS, якщо ЗСУ будуть оперативно отримувати їх у потрібній кількості.

Зараз росіяни можуть виготовляти нову техніку з великим скрипом. Тому ATACMS з касетним боєприпасом, які ушкоджують доволі велику територію, великою кількістю суббоєприпасів – це дійсно загроза для аеродромів насамперед,

– сказав він.

Тизенгаузен про роботу ATACMS: дивіться відео

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