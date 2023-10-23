Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, важливо, щоб Україні оперативно надавали ракети ATACMS у достатній кількості.
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Ситуація може повторитись
Борис Тизенгаузен пригадав, як Україні передали HIMARS. Росіяни цього не очікували, тому ЗСУ багато влучали у їхні цілі. Згодом ворог почав відтягувати техніку далі. Ситуація може повторитись і з ATACMS, якщо ЗСУ будуть оперативно отримувати їх у потрібній кількості.
Зараз росіяни можуть виготовляти нову техніку з великим скрипом. Тому ATACMS з касетним боєприпасом, які ушкоджують доволі велику територію, великою кількістю суббоєприпасів – це дійсно загроза для аеродромів насамперед,
– сказав він.
Тизенгаузен про роботу ATACMS: дивіться відео
Україна отримала ATACMS: останні новини
- Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі – це результат домовленості Президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня.
- Речник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що Сили оборони повинні дотримуватися обмежень щодо використання далекобійних ракет ATACMS. Мовиться про те, що Україна може використовувати ці далекобійні ракети лише в межах своєї суверенної території.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо буде постачання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS у достатній кількості та своєчасно, то це озброєння суттєво впливатиме на перебіг подій на фронті. Крім того, якщо Україна отримає ATACMS з більшою дальністю, наприклад, до 300 кілометрів, то це зменшить боєздатність російської армії.