Полковник запасу сказав, що насамперед треба знищити ракетами ATACMS

Палата представників США ввечері 20 квітня підтримала рішення про надання Україні 60,8 мільярда доларів допомоги. Це найбільший пакет допомоги нашій державі від 2022 року. Для України важливо отримати далекобійні ракети ATACMS, якими можна знищувати логістику ворога.

Зокрема, мовиться про залізницю. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

Читайте також У домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені, – Зеленський у зверненні

"З допомогою ATACMS ми можемо на далеких відстанях винищувати логістику, насамперед залізницю. Бо коли великий ешелон приходить у Бердянськ, ми зараз їх нічим дістати не можемо. Коли все потім розосереджується на вантажівки, то полювати за допомогою ATACMS за вантажівками – це несерйозна справа. А вполювати самі електротяги цілком можливо для такого типу зброї", – сказав він.

Обвал південного плацдарму

Петро Черник зазначив, що для України потрібно мати кілька сотень або навіть тисячу ракет ATACMS та 40 винищувачів F-16. Тоді ЗСУ матимуть перспективи здійснювати контрнаступ.

Якщо у травні минулого року, не маючи взагалі переваги у повітрі, тільки бронетехніку і доволі потужний артилерійський арсенал, ми все-таки змогли прорубати у лінії Суровікіна плацдарм 10 на10. Це дуже багато. То тепер, посилившись чи не найбільшими пакетами від початку війни, чи можемо мати оптимізм на наступальні дії? Точно можемо,

– вважає військовий експерт.

Однак кілька десятків ракет ATACMS та приблизно шість F-16 цього завдання не виконають. Важлива кількість далекобійних ракет, а також скільки запрацює західних винищувачів F-16 та яке ракетно-бомбове навантаження до них буде.

"Якщо справді цієї зброї буде багато, то вийти на Північне Приазов'я, закріпитися десь в районі Молочного лиману, перерізати сухопутний коридор до Криму, що означатиме обвал великого південного плацдарму, – це цілком можливе завдання", – припустив полковник запасу ЗСУ.

Допомога Україні від США: головне