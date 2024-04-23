Полковник запасу сказав, що насамперед треба знищити ракетами ATACMS
Палата представників США ввечері 20 квітня підтримала рішення про надання Україні 60,8 мільярда доларів допомоги. Це найбільший пакет допомоги нашій державі від 2022 року. Для України важливо отримати далекобійні ракети ATACMS, якими можна знищувати логістику ворога.
Зокрема, мовиться про залізницю. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
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"З допомогою ATACMS ми можемо на далеких відстанях винищувати логістику, насамперед залізницю. Бо коли великий ешелон приходить у Бердянськ, ми зараз їх нічим дістати не можемо. Коли все потім розосереджується на вантажівки, то полювати за допомогою ATACMS за вантажівками – це несерйозна справа. А вполювати самі електротяги цілком можливо для такого типу зброї", – сказав він.
Обвал південного плацдарму
Петро Черник зазначив, що для України потрібно мати кілька сотень або навіть тисячу ракет ATACMS та 40 винищувачів F-16. Тоді ЗСУ матимуть перспективи здійснювати контрнаступ.
Якщо у травні минулого року, не маючи взагалі переваги у повітрі, тільки бронетехніку і доволі потужний артилерійський арсенал, ми все-таки змогли прорубати у лінії Суровікіна плацдарм 10 на10. Це дуже багато. То тепер, посилившись чи не найбільшими пакетами від початку війни, чи можемо мати оптимізм на наступальні дії? Точно можемо,
– вважає військовий експерт.
Однак кілька десятків ракет ATACMS та приблизно шість F-16 цього завдання не виконають. Важлива кількість далекобійних ракет, а також скільки запрацює західних винищувачів F-16 та яке ракетно-бомбове навантаження до них буде.
"Якщо справді цієї зброї буде багато, то вийти на Північне Приазов'я, закріпитися десь в районі Молочного лиману, перерізати сухопутний коридор до Криму, що означатиме обвал великого південного плацдарму, – це цілком можливе завдання", – припустив полковник запасу ЗСУ.
Допомога Україні від США: головне
- Ввечері 20 квітня Палата представників проголосувала за надання Україні 60,8 мільярда доларів допомоги. Всі чотири законопроєкти з пакета набрали необхідні голоси. Має відбутись голосування у Сенаті. Останнім має стати підпис президента Штатів Джо Байдена.
- Зокрема, президент США Джо Байден має надати Україні ракети ATACMS, але тільки якщо вирішить, що передання ракетних комплексів великої дальності не зашкодить нацбезпеці та інтересам Штатів.
- Сенатор-демократ Марк Уорнер розповів, що протягом останніх кількох місяців адміністрація Джо Байдена була готова підготувати або надати ракети ATACMS.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що ракети ATACMS зможуть уражати цілі ворога в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, мовиться про аеродроми, з яких Росія підіймає літаки, які випускають високоточні ракети, що завдають нашій державі значної шкоди.