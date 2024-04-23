Зокрема, мовиться про залізницю. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
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"З допомогою ATACMS ми можемо на далеких відстанях винищувати логістику, насамперед залізницю. Бо коли великий ешелон приходить у Бердянськ, ми зараз їх нічим дістати не можемо. Коли все потім розосереджується на вантажівки, то полювати за допомогою ATACMS за вантажівками – це несерйозна справа. А вполювати самі електротяги цілком можливо для такого типу зброї", – сказав він.
Обвал південного плацдарму
Петро Черник зазначив, що для України потрібно мати кілька сотень або навіть тисячу ракет ATACMS та 40 винищувачів F-16. Тоді ЗСУ матимуть перспективи здійснювати контрнаступ.
Якщо у травні минулого року, не маючи взагалі переваги у повітрі, тільки бронетехніку і доволі потужний артилерійський арсенал, ми все-таки змогли прорубати у лінії Суровікіна плацдарм 10 на10. Це дуже багато. То тепер, посилившись чи не найбільшими пакетами від початку війни, чи можемо мати оптимізм на наступальні дії? Точно можемо,
– вважає військовий експерт.
Однак кілька десятків ракет ATACMS та приблизно шість F-16 цього завдання не виконають. Важлива кількість далекобійних ракет, а також скільки запрацює західних винищувачів F-16 та яке ракетно-бомбове навантаження до них буде.
"Якщо справді цієї зброї буде багато, то вийти на Північне Приазов'я, закріпитися десь в районі Молочного лиману, перерізати сухопутний коридор до Криму, що означатиме обвал великого південного плацдарму, – це цілком можливе завдання", – припустив полковник запасу ЗСУ.
Допомога Україні від США: головне
- Ввечері 20 квітня Палата представників проголосувала за надання Україні 60,8 мільярда доларів допомоги. Всі чотири законопроєкти з пакета набрали необхідні голоси. Має відбутись голосування у Сенаті. Останнім має стати підпис президента Штатів Джо Байдена.
- Зокрема, президент США Джо Байден має надати Україні ракети ATACMS, але тільки якщо вирішить, що передання ракетних комплексів великої дальності не зашкодить нацбезпеці та інтересам Штатів.
- Сенатор-демократ Марк Уорнер розповів, що протягом останніх кількох місяців адміністрація Джо Байдена була готова підготувати або надати ракети ATACMS.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що ракети ATACMS зможуть уражати цілі ворога в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, мовиться про аеродроми, з яких Росія підіймає літаки, які випускають високоточні ракети, що завдають нашій державі значної шкоди.