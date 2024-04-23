Зокрема, мовиться про залізницю. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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"З допомогою ATACMS ми можемо на далеких відстанях винищувати логістику, насамперед залізницю. Бо коли великий ешелон приходить у Бердянськ, ми зараз їх нічим дістати не можемо. Коли все потім розосереджується на вантажівки, то полювати за допомогою ATACMS за вантажівками – це несерйозна справа. А вполювати самі електротяги цілком можливо для такого типу зброї", – сказав він.

Обвал південного плацдарму

Петро Черник зазначив, що для України потрібно мати кілька сотень або навіть тисячу ракет ATACMS та 40 винищувачів F-16. Тоді ЗСУ матимуть перспективи здійснювати контрнаступ.

Якщо у травні минулого року, не маючи взагалі переваги у повітрі, тільки бронетехніку і доволі потужний артилерійський арсенал, ми все-таки змогли прорубати у лінії Суровікіна плацдарм 10 на10. Це дуже багато. То тепер, посилившись чи не найбільшими пакетами від початку війни, чи можемо мати оптимізм на наступальні дії? Точно можемо,

– вважає військовий експерт.

Однак кілька десятків ракет ATACMS та приблизно шість F-16 цього завдання не виконають. Важлива кількість далекобійних ракет, а також скільки запрацює західних винищувачів F-16 та яке ракетно-бомбове навантаження до них буде.

"Якщо справді цієї зброї буде багато, то вийти на Північне Приазов'я, закріпитися десь в районі Молочного лиману, перерізати сухопутний коридор до Криму, що означатиме обвал великого південного плацдарму, – це цілком можливе завдання", – припустив полковник запасу ЗСУ.

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