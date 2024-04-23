Полковник запаса сказал, что в первую очередь надо уничтожить ракетами ATACMS

Палата представителей США вечером 20 апреля поддержала решение о предоставлении Украине 60,8 миллиарда долларов помощи. Это самый большой пакет помощи нашему государству с 2022 года. Для Украины важно получить дальнобойные ракеты ATACMS, которыми можно уничтожать логистику врага.

В частности, говорится о железной дороге. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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"С помощью ATACMS мы можем на дальних расстояниях уничтожать логистику, прежде всего железную дорогу. Потому что когда большой эшелон приходит в Бердянск, мы сейчас их ничем достать не можем. Когда все потом рассредотачивается на грузовики, то охотиться с помощью ATACMS за грузовиками – это несерьезное дело. А поймать сами электротяги вполне возможно для такого типа оружия", – сказал он.

Обвал южного плацдарма

Петр Черник отметил, что для Украины нужно иметь несколько сотен или даже тысячу ракет ATACMS и 40 истребителей F-16. Тогда ВСУ будут иметь перспективы осуществлять контрнаступление.

Если в мае прошлого года, не имея вообще преимущества в воздухе, только бронетехнику и довольно мощный артиллерийский арсенал, мы все-таки смогли прорубить в линии Суровикина плацдарм 10 на 10. Это очень много. Так теперь, усилившись едва ли не самыми большими пакетами с начала войны, можем ли иметь оптимизм на наступательные действия? Точно можем,

– считает военный эксперт.

Однако несколько десятков ракет ATACMS и примерно шесть F-16 этой задачи не выполнят. Важно количество дальнобойных ракет, а также сколько заработает западных истребителей F-16 и какая ракетно-бомбовая нагрузка к ним будет.

"Если действительно этого оружия будет много, то выйти на Северное Приазовье, закрепиться где-то в районе Молочного лимана, перерезать сухопутный коридор в Крым, что будет означать обвал большого южного плацдарма, – это вполне возможная задача", – предположил полковник запаса ВСУ.

Помощь Украине от США: главное