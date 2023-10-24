Впливають уже зараз: як удари ATACMS по аеродромах знижують потенціал росіян
Україна почала використовувати далекобійні ракети ATACMS. Успішні удари ЗСУ по російських аеродромах вже зараз впливають на зниження потенціалу ворога у завданні ударів по Україні.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", офіцер у відставці Ігор Романенко. За його словами, ATACMS знищують техніку та особовий склад російських окупантів.
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Потенціал ворога знижується
Ігор Романенко зазначив, що вже тривалий час росіяни переміщували свої вертольоти десятками та формували аеродром біля Бердянська. У такий спосіб ворог хотів підвищити свій потенціал.
Нам надали версії ATACMS з касетною боєголовкою. Для застосування по живій силі ворога, слабко броньованій техніці – це ефективне озброєння. Ми бачили, наскільки ефективним було застосування по аеродромах та літальних апаратах, засобах ППО, живій силі ворога,
– сказав він.
Удари ЗСУ по аеродромах загарбників знищили значну частину техніки, особового льотного та інженерно-технічного складу. Крім того, підготовлені пілоти вертольотів – дефіцитні для Росії. Тому робота наших військових з ATACMS знижує потенціал ворога.
"Це не означає, що ми це швидко побачимо. Насамперед у них достатньо засобів, щоб заміщувати. Але те, що це вже зараз впливає – це однозначно. Оскільки дрони, які залишились, росіянам треба переводити у безпечні місця, ремонтувати, а це потребує часу", – пояснив військовий експерт.
Романенко про роботу ATACMS: дивіться відео
Удар по аеродромах Бердянська та Луганська
- У ніч на 17 жовтня ЗСУ успішно вдарили по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Згодом Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські захисники вперше застосували далекобійні ракети ATACMS.
- Зокрема, у мережі з'явилося відео, який зараз має вигляд аеродром у Луганську, по якому вдарили ЗСУ. На відео можна побачити чисельні вирви на аеродромі. Поверхня була пошкоджена внаслідок падіння касетних суббоєприпасів. Крім цього, на бетоні чимало слідів від наземної техніки. Також можна побачити знищену техніку.
- У Росії вже почали ховати окупантів, які не пережили ударів ATACMS. Зокрема, у Тверській області поховали майора Сєргєя Короленка. Він був старшим інженером авіаційної служби 696 дослідно-інструкторського вертолітного полку 344 Державного центру бойового застосування і перенавчання льотного складу міноборони Росії.