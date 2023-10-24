Впливають уже зараз: як удари ATACMS по аеродромах знижують потенціал росіян

Україна почала використовувати далекобійні ракети ATACMS. Успішні удари ЗСУ по російських аеродромах вже зараз впливають на зниження потенціалу ворога у завданні ударів по Україні.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", офіцер у відставці Ігор Романенко. За його словами, ATACMS знищують техніку та особовий склад російських окупантів.

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Потенціал ворога знижується

Ігор Романенко зазначив, що вже тривалий час росіяни переміщували свої вертольоти десятками та формували аеродром біля Бердянська. У такий спосіб ворог хотів підвищити свій потенціал.

Нам надали версії ATACMS з касетною боєголовкою. Для застосування по живій силі ворога, слабко броньованій техніці – це ефективне озброєння. Ми бачили, наскільки ефективним було застосування по аеродромах та літальних апаратах, засобах ППО, живій силі ворога,

– сказав він.

Удари ЗСУ по аеродромах загарбників знищили значну частину техніки, особового льотного та інженерно-технічного складу. Крім того, підготовлені пілоти вертольотів – дефіцитні для Росії. Тому робота наших військових з ATACMS знижує потенціал ворога.

"Це не означає, що ми це швидко побачимо. Насамперед у них достатньо засобів, щоб заміщувати. Але те, що це вже зараз впливає – це однозначно. Оскільки дрони, які залишились, росіянам треба переводити у безпечні місця, ремонтувати, а це потребує часу", – пояснив військовий експерт.

Романенко про роботу ATACMS: дивіться відео

Удар по аеродромах Бердянська та Луганська