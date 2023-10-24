Влияют уже сейчас: как удары ATACMS по аэродромам снижают потенциал россиян
Украина начала использовать дальнобойные ракеты ATACMS. Успешные удары ВСУ по российским аэродромам уже сейчас влияют на снижение потенциала врага в нанесении ударов по Украине.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", офицер в отставке Игорь Романенко. По его словам, ATACMS уничтожают технику и личный состав российских оккупантов.
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Потенциал врага снижается
Игорь Романенко отметил, что уже долгое время россияне перемещали свои вертолеты десятками и формировали аэродром возле Бердянска. Таким образом враг хотел повысить свой потенциал.
Нам предоставили версии ATACMS с кассетной боеголовкой. Для применения по живой силе врага, слабо бронированной технике – это эффективное оружие. Мы видели, насколько эффективно было применение по аэродромам и летательным аппаратам, средствам ПВО, живой силе врага,
– сказал он.
Удары ВСУ по аэродромам захватчиков уничтожили значительную часть техники, личного лётного и инженерно-технического состава. Кроме того, подготовленные пилоты вертолетов – в дефиците в России. Поэтому работа наших военных из ATACMS снижает потенциал врага.
"Это не значит, что мы это быстро увидим. Прежде всего у них достаточно средств, чтобы замещать. Но то, что это уже сейчас влияет – это однозначно. Поскольку оставшиеся дроны россиянам надо переводить в безопасные места, ремонтировать, а это требует времени", – объяснил военный эксперт.
Романенко о работе ATACMS: смотрите видео
Удар по аэродромам Бердянска и Луганска
- В ночь на 17 октября ВСУ успешно ударили по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские защитники впервые применили дальнобойные ракеты ATACMS
- В частности, в сети появилось видео, как сейчас выглядит аэродром в Луганске, по которому ударили в ВСУ. На видео можно увидеть многочисленные воронки на аэродроме. Поверхность была повреждена в результате падения кассетных суббоеприпасов. Кроме того, на бетоне немало следов от наземной техники. Также можно увидеть уничтоженную технику.
- В России уже начали хоронить оккупантов, не переживших удары ATACMS. В частности, в Тверской области похоронили майора Сергея Короленко. Он был старшим инженером авиационной службы 696 опытно-инструкторского вертолетного полка 344 Государственного центра боевого применения и переобучения лётного состава минобороны России.