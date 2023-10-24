Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", офицер в отставке Игорь Романенко. По его словам, ATACMS уничтожают технику и личный состав российских оккупантов.

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Потенциал врага снижается

Игорь Романенко отметил, что уже долгое время россияне перемещали свои вертолеты десятками и формировали аэродром возле Бердянска. Таким образом враг хотел повысить свой потенциал.

Нам предоставили версии ATACMS с кассетной боеголовкой. Для применения по живой силе врага, слабо бронированной технике – это эффективное оружие. Мы видели, насколько эффективно было применение по аэродромам и летательным аппаратам, средствам ПВО, живой силе врага,

– сказал он.

Удары ВСУ по аэродромам захватчиков уничтожили значительную часть техники, личного лётного и инженерно-технического состава. Кроме того, подготовленные пилоты вертолетов – в дефиците в России. Поэтому работа наших военных из ATACMS снижает потенциал врага.

"Это не значит, что мы это быстро увидим. Прежде всего у них достаточно средств, чтобы замещать. Но то, что это уже сейчас влияет – это однозначно. Поскольку оставшиеся дроны россиянам надо переводить в безопасные места, ремонтировать, а это требует времени", – объяснил военный эксперт.

Романенко о работе ATACMS: смотрите видео

Удар по аэродромам Бердянска и Луганска