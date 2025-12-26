Атака по Україні на Різдво: було влучання балістичної ракети та 26 БпЛА
- Росія атакувала Україну 25 грудня однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 99 безпілотниками різних типів.
- ППО змогла збити 73 безпілотники, проте балістична ракета та 26 безпілотників влучили по 16 локаціях.
На Різдво Росія продовжувала атакувати Україну різними видами озброєння. На жаль, є влучання.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Командир роти БпАК чесно відповів, хто зараз домінує у сфері безпілотників
Як відпрацювала ППО?
З 18:00 25 грудня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 99 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.
Безпілотники летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське. Приблизно 60 із них були "Шахедами".
Атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
Попередньо, станом на 9:00 26 грудня ППО збила/подавила 73 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
На жаль, є влучання балістичної ракети та 26 безпілотників на 16 локаціях.
Які наслідки останніх атак?
В Ізмаїлі та Одесі вночі 26 грудня лунали вибухи. Порти всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів.
А увечері 25 грудня ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Волинській області. На щастя, постраждалих та загиблих немає.
Також росіяни цього дня атакували Чернігів. Вони завдали удару по житловій забудові та інфраструктурі. Постраждали 10 осіб, серед яких 3 дитини. На жаль, загинула 80-річна жінка.