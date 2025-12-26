Атака по Украине на Рождество: было попадание баллистической ракеты и 26 БпЛА
- Россия атаковала Украину 25 декабря одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 99 беспилотниками различных типов.
- ПВО смогла сбить 73 беспилотника, однако баллистическая ракета и 26 беспилотников попали по 16 локациям.
На Рождество Россия продолжала атаковать Украину различными видами вооружения. К сожалению, есть попадания.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Командир роты БпАК честно ответил, кто сейчас доминирует в сфере беспилотников
Как отработала ПВО?
С 18:00 25 декабря россияне атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Крыма и 99 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.
Беспилотники летели из направлений: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Гвардейское. Примерно 60 из них были "Шахедами".
Атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.
Предварительно, по состоянию на 9:00 26 декабря ПВО сбила/подавила 73 БпЛА на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, есть попадание баллистической ракеты и 26 беспилотников на 16 локациях.
Какие последствия последних атак?
В Измаиле и Одессе ночью 26 декабря раздавались взрывы. Порты всю ночь подвергались непрерывным вражеским ударам.
А вечером 25 декабря ворог атаковал объект критической инфраструктуры в Волынской области. К счастью, пострадавших и погибших нет.
Также россияне в этот день атаковали Чернигов. Они нанесли удар по жилой застройке и инфраструктуре. Пострадали 10 человек, среди которых 3 ребенка. К сожалению, погибла 80-летняя женщина.