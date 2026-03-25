ЗСУ "вимкнули" Бєлгороду світло, воду та тепло: російська влада заявляє про ракетну атаку

У Бєлгороді та частині Бєлгородської області зникли світло, вода та тепло. Повідомляється, що нібито була ракетна атака з боку України.

Про це розповів губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Чому у Бєлгороді зникли базові послуги?

Губернатор Бєлгородської області заявив, що Бєлгород зазнав ракетної атаки з боку ЗСУ.

Ніхто не постраждав, але серйозні пошкодження отримали об'єкти енергетичної інфраструктури. Працюють аварійні служби.

Через це зафіксовані перебої у постачанні електроенергії, води та тепла у домівки бєлгородців.

Вночі, за словами Гладкова, 450 тисяч людей були без світла. Це Бєлгород, Бєлгородський, Шебекінський та Яковлевський округи. Наразі світло отримали принаймні дитсадки та школи.

Російські пабліки та пропагандистські ресурси припустили, що удар міг бути завданий ракетами західного зразка, зокрема HIMARS, однак офіційно військове керівництво в Україні нічого не підтверджувало.

Водночас Гладков додав, що за останні 2 дні від атак нібито постраждали 14 людей – жителі області. Деяких людей з прикордонних районів з Україною будуть евакуювати у Волгоградську область, яка запропонувала свою допомогу.

Бєлгороду регулярно щось вимикають