ВСУ "выключили" Белгороду свет, воду и тепло: российские власти заявляют о ракетной атаке
- В Белгороде и части области пропали электричество, вода и тепло из-за ракетной атаки, по словам губернатора Вячеслава Гладкова.
- Никто не пострадал, но были серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, что повлияло на 450 тысяч человек.
В Белгороде и части Белгородской области пропали свет, вода и тепло. Сообщается, что якобы была ракетная атака со стороны Украины.
Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Почему в Белгороде исчезли базовые услуги?
Губернатор Белгородской области заявил, что Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.
Никто не пострадал, но серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Работают аварийные службы.
Из-за этого зафиксированы перебои в поставках электроэнергии, воды и тепла в дома белгородцев.
Ночью, по словам Гладкова, 450 тысяч человек были без света. Это Белгород, Белгородский, Шебекинский и Яковлевский округа. Сейчас свет получили по крайней мере детсады и школы.
Российские паблики и пропагандистские ресурсы предположили, что удар мог быть нанесен ракетами западного образца, в частности HIMARS, однако официально военное руководство в Украине ничего не подтверждало.
В то же время Гладков добавил, что за последние 2 дня от атак якобы пострадали 14 человек – жители области. Некоторых людей из приграничных районов с Украиной будут эвакуировать в Волгоградскую область, которая предложила свою помощь.
Белгороду регулярно что-то выключают
В Белгороде в результате ракетных ударов повреждена энергетическая инфраструктура, что повлекло перебои со светом, водоснабжением и теплом 27 февраля. Губернатор области сообщал о значительных повреждениях объектов энергетики.
Отопления в городе нет до конца отопительного сезона, то есть апреля. Власти заявляли, что быстро восстановить поврежденную инфраструктуру невозможно.
Вишенкой на торте стало полное отключение мобильного интернета в Белгородской области. Не работают никакие сайты, даже государственные. Интернет доступен только через VPN или проводную сеть.