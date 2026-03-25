24 Канал Новости мира ЗСУ "вимкнули" Бєлгороду світло, воду та тепло: російська влада заявляє про ракетну атаку
25 марта, 08:13
ВСУ "выключили" Белгороду свет, воду и тепло: российские власти заявляют о ракетной атаке

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Белгороде и части области пропали электричество, вода и тепло из-за ракетной атаки, по словам губернатора Вячеслава Гладкова.
  • Никто не пострадал, но были серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, что повлияло на 450 тысяч человек.

В Белгороде и части Белгородской области пропали свет, вода и тепло. Сообщается, что якобы была ракетная атака со стороны Украины.

Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Смотрите также Россияне заявляют, что дрон якобы пытался ликвидировать губернатора Белгородщины Гладкова

Почему в Белгороде исчезли базовые услуги?

Губернатор Белгородской области заявил, что Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Никто не пострадал, но серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Работают аварийные службы.

Из-за этого зафиксированы перебои в поставках электроэнергии, воды и тепла в дома белгородцев.

Ночью, по словам Гладкова, 450 тысяч человек были без света. Это Белгород, Белгородский, Шебекинский и Яковлевский округа. Сейчас свет получили по крайней мере детсады и школы.

Российские паблики и пропагандистские ресурсы предположили, что удар мог быть нанесен ракетами западного образца, в частности HIMARS, однако официально военное руководство в Украине ничего не подтверждало.

В то же время Гладков добавил, что за последние 2 дня от атак якобы пострадали 14 человек – жители области. Некоторых людей из приграничных районов с Украиной будут эвакуировать в Волгоградскую область, которая предложила свою помощь.

Белгороду регулярно что-то выключают

  • В Белгороде в результате ракетных ударов повреждена энергетическая инфраструктура, что повлекло перебои со светом, водоснабжением и теплом 27 февраля. Губернатор области сообщал о значительных повреждениях объектов энергетики.

  • Отопления в городе нет до конца отопительного сезона, то есть апреля. Власти заявляли, что быстро восстановить поврежденную инфраструктуру невозможно.

  • Вишенкой на торте стало полное отключение мобильного интернета в Белгородской области. Не работают никакие сайты, даже государственные. Интернет доступен только через VPN или проводную сеть.