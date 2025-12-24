Укр Рус
Окупанти пошкодили важливий енергооб'єкт на Чернігівщині: без світла десятки тисяч людей
24 грудня, 14:53
Окупанти пошкодили важливий енергооб'єкт на Чернігівщині: без світла десятки тисяч людей

Юлія Харченко
Основні тези
  • Окупанти завдали удару безпілотниками по енергетичному об'єкту в Чернігівському районі, що призвело до відключення енергопостачання для десятків тисяч людей.
  • Внаслідок атаки пошкоджено фасад та вікна адміністративної будівлі, гаража, вісім автомобілів та автобус, а відновлювальні роботи розпочнуться після покращення безпекової ситуації.

Окупанти завдали удару безпілотниками по важливому об'єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівському районі. Внаслідок удару зникло енергопостачання у десятків тисяч людей в регіоні.

Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міської ради, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Чернігів?

Повітряні Сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку Чернігова 24 грудня близько 13 години 28 хвилин. Пізніше, у місті пролунав вибух. Окупанти продовжують завдавати удару по енергетичній інфраструктурі. 

За даними Чернігівобленерго, пошкодження серйозні й відновлювальні роботи розпочнуться, коли дозволить безпекова ситуація.

Ворог атакує місто цілий день. У міськраді повідомили, що відбулося падіння БпЛА на територію одного з підприємств. Унаслідок удару, за попередньою інформацією, пошкоджено фасад та скління вікон адміністративної будівлі, приміщення гаража, вісім легкових автомобілів і пасажирський автобус.


Наслідки атаки на Чернігів / Чернігівська ОВА

Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що на місцях ворожих ударів у Чернігові досі працюють усі відповідні служби. Долучилися волонтери. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У Чернігівській області продовжують рухати ворожі БпЛА. Зокрема, їх фіксують поблизу насаленого пункту Славутич. Повітряна тривога в окремих районах – триває.

Удари по енергетичній інфраструктурі: останні новини

  • В Україні продовжують діяти погодинні графіки відключень електроенергії та аварійні відключення. Це потрібно для стабілізації енергосистеми.

  • Під час масованої атаки 23 грудня ворог завдав удару енергетиці. Відбулося майже повне відключення електроенергії у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

  • Після російського обстрілу 13 грудня в Одесі виникли проблеми з електропостачанням, водою та теплом, частина споживачів досі без світла. Обстріли пошкодили енергетичну інфраструктуру, зокрема, високовольтні підстанції, що призвело до блекауту в місті.