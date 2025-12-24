Окупанти пошкодили важливий енергооб'єкт на Чернігівщині: без світла десятки тисяч людей

Окупанти завдали удару безпілотниками по важливому об'єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівському районі. Внаслідок удару зникло енергопостачання у десятків тисяч людей в регіоні.

Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міської ради, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Чернігів?

Повітряні Сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку Чернігова 24 грудня близько 13 години 28 хвилин. Пізніше, у місті пролунав вибух. Окупанти продовжують завдавати удару по енергетичній інфраструктурі.

За даними Чернігівобленерго, пошкодження серйозні й відновлювальні роботи розпочнуться, коли дозволить безпекова ситуація.

Ворог атакує місто цілий день. У міськраді повідомили, що відбулося падіння БпЛА на територію одного з підприємств. Унаслідок удару, за попередньою інформацією, пошкоджено фасад та скління вікон адміністративної будівлі, приміщення гаража, вісім легкових автомобілів і пасажирський автобус.



Наслідки атаки на Чернігів / Чернігівська ОВА

Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що на місцях ворожих ударів у Чернігові досі працюють усі відповідні служби. Долучилися волонтери. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У Чернігівській області продовжують рухати ворожі БпЛА. Зокрема, їх фіксують поблизу насаленого пункту Славутич. Повітряна тривога в окремих районах – триває.

