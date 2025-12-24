Оккупанты повредили важный энергообъект на Черниговщине: без света десятки тысяч людей
- Оккупанты нанесли удар беспилотниками по энергетическому объекту в Черниговском районе, что привело к отключению энергоснабжения для десятков тысяч людей.
- В результате атаки повреждены фасад и окна административного здания, гаража, восемь автомобилей и автобус, а восстановительные работы начнутся после улучшения ситуации с безопасностью.
Оккупанты нанесли удар беспилотниками по важному объекту энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. В результате удара исчезло энергоснабжение у десятков тысяч людей в регионе.
Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Чернигов?
Воздушные Силы сообщали о движении беспилотников в направлении Чернигова 24 декабря около 13 часов 28 минут. Позже, в городе прогремел взрыв. Оккупанты продолжают наносить удар по энергетической инфраструктуре.
По данным Черниговоблэнерго, повреждения серьезные и восстановительные работы начнутся, когда позволит ситуация с безопасностью.
Враг атакует город целый день. В горсовете сообщили, что произошло падение БпЛА на территорию одного из предприятий. В результате удара, по предварительной информации, повреждены фасад и остекление окон административного здания, помещения гаража, восемь легковых автомобилей и пассажирский автобус.
Последствия атаки на Чернигов / Черниговская ОВА
В Черниговской области продолжают двигаться вражеские БпЛА. В частности, их фиксируют вблизи насаленного пункта Славутич. Воздушная тревога в отдельных районах – продолжается.
Удары по энергетической инфраструктуре: последние новости
В Украине продолжают действовать почасовые графики отключений электроэнергии и аварийные отключения. Это нужно для стабилизации энергосистемы.
Во время массированной атаки 23 декабря враг нанес удар по энергетике. Произошло почти полное отключение электроэнергии в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
После российского обстрела 13 декабря в Одессе возникли проблемы с электроснабжением, водой и теплом, часть потребителей до сих пор без света. Обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру, в частности, высоковольтные подстанции, что привело к блэкауту в городе.