24 Канал Новини України Зафіксовано влучання ракет та дронів на 11 локаціях: скільки збила ППО
8 березня, 09:15
Оновлено - 09:31, 8 березня

Зафіксовано влучання ракет та дронів на 11 локаціях: скільки збила ППО

Юлія Харченко
  • У ніч на 8 березня Україну атакували двома балістичними ракетами та 117 ударними безпілотниками.
  • 98 БпЛА були знищені силами ППО.

Російські військові знову атакували Україну дронами та ракетами. Оборонці неба працювали у різних регіонах країни.

Про те, скільки дронів та ракет запустили, а також, як відпрацювала ППО розповіли у Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО?

У ніч на 8 березня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 117 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: 

  • Брянськ,
  • Курськ,
  • Орел,
  • Приморсько-Ахтарськ,
  • Міллєрово,
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

У Повітряних силах зазначили, що близько 70 із них – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, 
– йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09:00, захисники знищили 98 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.


Сили ППО збивали ворожі дрони / Інфографіка ПС ЗСУ

Що відомо про наслідки останніх атак на Україну?

  • Ворог атакував Вінниччину 7 березня. Постраждали об'єкти енергетичної та залізничної інфраструктури, а також зруйновані цивільні житлові будинки – пошкоджені дахи, вибиті вікна та двері, зсунуті стіни.

  • Тієї самої ночі росіяни атакували Чернівецьку область, запустивши 11 БпЛА та чотири крилаті ракети "Калібр". Основною ціллю були об'єкти енергетичної інфраструктури в Дністровському районі, постраждалих немає.

  • Під обстріл також потрапив Харків. У місті в результаті російського обстрілу зруйновано під'їзд п'ятиповерхового будинку, загинули люди, деякі досі можуть перебувати під завалами. В одному з районів міста вибито сотні вікон і понад 200 балконів, відомо й про поранених, серед яких – діти.