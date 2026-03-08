Зафіксовано влучання ракет та дронів на 11 локаціях: скільки збила ППО

Російські військові знову атакували Україну дронами та ракетами. Оборонці неба працювали у різних регіонах країни.

Про те, скільки дронів та ракет запустили, а також, як відпрацювала ППО розповіли у Повітряних силах.

Дивіться також Україну атакували 480 дронів і 29 ракет, із яких майже половина – балістика, – Зеленський

Як відпрацювала ППО?

У ніч на 8 березня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 117 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:

Брянськ,

Курськ,

Орел,

Приморсько-Ахтарськ,

Міллєрово,

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

У Повітряних силах зазначили, що близько 70 із них – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09:00, захисники знищили 98 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.



Сили ППО збивали ворожі дрони / Інфографіка ПС ЗСУ

Що відомо про наслідки останніх атак на Україну?