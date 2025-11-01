Били по газовидобутку: на Полтавщині після атаки спалахнула пожежа

Окупанти обстріляли Полтавську область. Ворог цілився по газовидобувній інфраструктурі.

У ніч проти 1 листопада росіяни запустили по Україні дрони. Ворожі безпілотники атакували, зокрема й Полтавську область, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Дивіться також У Миколаєві пролунав вибух: туди летіла швидкісна ціль

Що відомо про атаку на Полтавщину?

У Полтавському районі, на території одного з об'єктів газовидобувної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.

Інформації про постраждалих немає.

До ліквідації займання залучили 22 одиниці техніки та 93 рятувальники.

Наслідки атаки на Полтавщину / Фото ДСНС

Уночі противник обстріляв центральну частину Новгород-Сіверського. Внаслідок падіння безпілотників пошкоджені фасади й скління адмінспоруд, магазинів, аптеки та кав'ярні.

У Корюківці внаслідок влучання БпЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар. Постраждала 66-річна жінка. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобіль.

Які наслідки останніх атак на Україну?