Били по газовидобутку: на Полтавщині після атаки спалахнула пожежа
- 1 листопада окупанти атакували Полтавський район.
- На одному з об'єктів газовидобувної промисловості виникла пожежа.
Окупанти обстріляли Полтавську область. Ворог цілився по газовидобувній інфраструктурі.
У ніч проти 1 листопада росіяни запустили по Україні дрони. Ворожі безпілотники атакували, зокрема й Полтавську область, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.
Що відомо про атаку на Полтавщину?
У Полтавському районі, на території одного з об'єктів газовидобувної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.
Інформації про постраждалих немає.
До ліквідації займання залучили 22 одиниці техніки та 93 рятувальники.
Уночі противник обстріляв центральну частину Новгород-Сіверського. Внаслідок падіння безпілотників пошкоджені фасади й скління адмінспоруд, магазинів, аптеки та кав'ярні.
У Корюківці внаслідок влучання БпЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар. Постраждала 66-річна жінка. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та автомобіль.
Які наслідки останніх атак на Україну?
- 30 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Ворог використав практично усю номенклатуру наявного у нього озброєння. Понад 700 дронів та ракет повітряного, наземного і морського базування летіли на українські міста. Цілями знову були об'єкти енергетичної інфраструктури.
- На Вінниччині ворожий обстріл тоді спричинив загибель 7-річної дівчинки.
- Дві людини загинули у Запоріжжі, яке противник обстріляв балістикою і дронами.