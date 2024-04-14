Жодної шкоди не завдано, – політолог з Ізраїлю назвав мету безпрецедентної атаки Ірану

Проти ночі 14 квітня Іран вчинив масштабну атаку території Ізраїля. Тегеран випустив 36 крилатих ракет, 110 ракет класу "земля-земля" та 185 безпілотників. Водночас ізраїльські сили перехопили більшість повітряних цілей.

Політолог з Ізраїлю, колишній дипломат у Москві Михайло Пелліверт сказав 24 Каналу, що це – безпрецедентна атака, тому що з 1979 року Ізраїль не був атакований з території саме Ірану. Це може вважатися офіційним оголошенням війни.

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Чи буде війна між Ізраїлем та Іраном

Тривалий час в Ізраїль вважали, що Іран не наважиться на такий удар. Проте його наслідки не такі значні, як могли бути.

Жодної шкоди ані воєнної, ані цивільній інфраструктурі Ізраїля не було завдано. Це насамперед атака з метою залякування цивільного населення – Іран грає у складну психологічну війну,

– пояснив політолог.

Проте зараз перед Ізраїлем постала складна дилема:

з одного боку, потрібно зберегти стримувальний фактор та, довести, що країні не можна безкарно "давати ляпаса";

з іншого боку, необхідно так вчинити в цій ситуації, щоб не воювати на декількох фронтах.

Ізраїль збив іранські ракети з точністю приблизно 97 – 99%, і це, на думку колишнього дипломата, неймовірний успіх. Водночас на цю ситуацію можна подивитись з двох боків.

Якщо ви оптиміст, то можна сказати, що в Ізраїля "чудове ППО", "хороші союзники" і навіть, що зараз ми спостерігаємо на Близькому Сході певний аналог близькосхідного НАТО, до якого увійшли Ізраїль та помірні сунітські арабські країни,

– підкреслив Михайло Пелліверт.

Збивати іранські дрони Ізраїлю допомагали не тільки США, але й Саудівська Аравія, Йорданія, Марокко, на території яких розташовані радіолокаційні системи.

Проте з песимістичного погляду, Ізраїлю не вдасться уникнути прямого зіткнення з Іраном.

"Іран – це країна, з якої походить на Близькому Сході весь тероризм, спрямований проти Заходу, і, зокрема, Ізраїлю. Коли відбудеться війна, ми не знаємо, однак те, що вона буде, – абсолютно безсумнівно", – резюмував він.

Що відомо про атаку Ірану території Ізраїля

Проти ночі 14 квітня Тегеран випустив 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля" на територію Ізраїля.

В ЦАХАЛ повідомили, що їм вдалося перехопити більшість ракет та дронів. Тому внаслідок атаки незначною мірою постраждала тільки військова база в Ізраїлі. Крім того, через падіння уламків в Негеві постраждала дівчина.

Водночас в американському Інституті вивчення війни зазначили, що атака Ірану на Ізраїль схожа на ті, що вчиняє Росія по території України. Так, Тегеран запустив комбінацію дронів та крилатих і балістичних ракет, щоб "ввести в оману та збити" ППО Ізраїля. Цей підхід Ірану нагадує дії росіян у війні проти України.