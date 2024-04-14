Никакого вреда не нанесено, – политолог из Израиля назвал цель беспрецедентной атаки Ирана

В ночь на 14 апреля Иран совершил масштабную атаку территории Израиля. Тегеран выпустил 36 крылатых ракет, 110 ракет класса "земля – земля" и 185 беспилотников. В то же время израильские силы перехватили большинство воздушных целей.

Политолог из Израиля, бывший дипломат в Москве Михаил Пелливерт сказал 24 Каналу, что это – беспрецедентная атака, потому что с 1979 года Израиль не был атакован с территории именно Ирана. Это может считаться официальным объявлением войны.

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Будет ли война между Израилем и Ираном

Долгое время в Израиле считали, что Иран не решится на такой удар. Однако его последствия не такие значительные, как могли быть.

Никакого вреда ни военной, ни гражданской инфраструктуре Израиля не было нанесено. Это прежде всего атака с целью запугивания гражданского населения – Иран играет в сложную психологическую войну,

– объяснил политолог.

Однако сейчас перед Израилем встала сложная дилемма:

с одной стороны, нужно сохранить сдерживающий фактор и, доказать, что стране нельзя безнаказанно "давать пощечину";

с другой стороны, необходимо так поступить в этой ситуации, чтобы не воевать на нескольких фронтах.

Израиль сбил иранские ракеты с точностью примерно 97 – 99%, и это, по мнению бывшего дипломата, невероятный успех. В то же время на эту ситуацию можно посмотреть с двух сторон.

Если вы оптимист, то можно сказать, что у Израиля "замечательное ПВО", "хорошие союзники" и даже, что сейчас мы наблюдаем на Ближнем Востоке некий аналог ближневосточного НАТО, в который вошли Израиль и умеренные суннитские арабские страны,

– подчеркнул Михаил Пелливерт.

Сбивать иранские дроны Израилю помогали не только США, но и Саудовская Аравия, Иордания, Марокко, на территории которых расположены радиолокационные системы.

Однако с пессимистической точки зрения, Израилю не удастся избежать прямого столкновения с Ираном.

"Иран – это страна, из которой происходит на Ближнем Востоке весь терроризм, направленный против Запада, и, в частности, Израиля. Когда произойдет война, мы не знаем, однако то, что она будет, – несомненно", – резюмировал он.

Что известно об атаке Ирана территории Израиля

В ночь на 14 апреля Тегеран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля – земля" на территорию Израиля.

В ЦАХАЛ сообщили, что им удалось перехватить большинство ракет и дронов. Поэтому в результате атаки в незначительной степени пострадала только военная база в Израиле. Кроме того, из-за падения обломков в Негеве пострадала девушка.

В то же время в американском Институте изучения войны отметили, что атака Ирана на Израиль похожа на то, что совершает Россия по территории Украины. Так, Тегеран запустил комбинацию дронов и крылатых и баллистических ракет, чтобы "ввести в заблуждение и сбить" ПВО Израиля. Этот подход Ирана напоминает действия россиян в войне против Украины.