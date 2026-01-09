У Верховній Раді нема ані опалення, ані води, – нардепи

У ніч на 9 січня Росія масовано атакувала Київ. Била по енергетиці та цивільній інфраструктурі.

А вранці стало відомо, що без опалення та води залишилася будівля Верховної Ради, передає 24 Канал.

Що депутати розповіли про ситуацію в Раді?

Перебої з електропостачанням, водою та обігрівом є у багатьох районах столиці.

Про проблеми з опаленням та водопостачанням у Верховній Раді розповів нардеп Ярослав Железняк.

"У Раді (ну щонайменше у Комітеті) немає ані опалення, ані води теж. Світло начебто поки є", – написав він.

Ситуацію також прокоментував глава фінансового комітету Данило Гетманцев. За його словами, депутати продовжують роботу.

Не знаю, чому це стало топновиною, але дійсно в Раді нема води і опалення. Є світло. Тому ми на місці, ми працюємо. Все, як у людей, так і у нас. Все і у нас, і в людей, і в Україні буде добре

– сказав він.

Наслідки атаки на Київ