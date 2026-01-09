Загинув, рятуючи людей: стало відоме ім'я медика, якого вбила Росія ударом по Києву

Уночі окупанти завдали комбінованого удару по Києву. На місто летіли і дрони, і балістика, і крилаті ракети. На жаль, чергова ворожа атака не минулася без жертв.

Станом на ранок відомо про 4 загиблих людей. Троє з них – мешканці житлового комплексу у Дніпровському районі. А ще один – це медик, який приїхав надавати допомогу людям у Дарницькому районі, передає 24 Канал із посиланням на МОЗ.

Що відомо про медика, який загинув під час обстрілу Києва?

Коли бригада екстреної медичної допомоги приїхала на місце обстрілу житлового будинка, росіяни завдали повторного удару. Внаслідок цього загинув 56-річний Сергій Смоляк. Чоловік загинув на місці. Ще 4 медичних працівників зазнали поранень.

Нагадаємо, що постраждали понад 20 людей. 16 госпіталізували у лікарні. Іншим медики надали допомогу на місці. Серед поранених також 5 рятувальників. Найбільших руйнувань зазнали будинки і інші цивільні об'єкти у чотирьох районах міста – торгівельний центр, санаторій, дитячий майданчик у дворі житлового будинку тощо. Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах перебої з електропостачанням та водою.

