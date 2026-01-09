Погиб, спасая людей: стало известно имя медика, которого убила Россия ударом по Киеву

Ночью оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. На город летели и дроны, и баллистика, и крылатые ракеты. К сожалению, очередная вражеская атака не обошлась без жертв.

По состоянию на утро известно о 4 погибших людях. Трое из них – жители жилого комплекса в Днепровском районе. А еще один – это медик, который приехал оказывать помощь людям в Дарницком районе, передает 24 Канал со ссылкой на МИНЗДРАВ.

Что известно о медике, который погиб во время обстрела Киева?

Когда бригада экстренной медицинской помощи приехала на место обстрела жилого дома, россияне нанесли повторный удар. Враг убил 56-летнего Сергея Смоляка. Мужчина погиб на месте.

Еще 4 медицинских работников получили ранения.

Напомним, что пострадали более 20 человек. 16 госпитализировали в больницу. Другим медики оказали помощь на месте.

Среди раненых также 5 спасателей. Наибольшим разрушениям подверглись дома и другие гражданские объекты в четырех районах города – торговый центр, санаторий, детская площадка во дворе жилого дома. Есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах перебои с электроснабжением и водой.

Какие последствия массированной атаки на Украину 9 января?