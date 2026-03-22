БпЛА летять один за одним: Одеська область опинилась під атакою
- Одеська область під масованою атакою дронів-камікадзе, які заходять із Чорного моря, їхня кількість зросла до приблизно 20.
- Сили ППО розпочали роботу по цілях, місцевих жителів закликають перебувати в укриттях, інформація про можливі влучання або постраждалих уточнюється.
Одеська область опинилася під масованою атакою дронів-камікадзе, які заходять із моря. Спочатку повідомляли про близько 15 безпілотників, однак їхня кількість зросла до приблизно 20.
БпЛА змінюють курс і можуть атакувати одразу кілька населених пунктів. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Що відомо про атаку?
Одеська область увечері опинилася під загрозою масованої атаки ударних безпілотників, які заходять із боку Чорного моря.
За попередньою інформацією з моніторингових каналів, спочатку в районі Тендрівської коси зафіксували близько 15 дронів. Вони рухалися у напрямку Одеського району.
Згодом стало відомо, що безпілотники підлітають із моря до узбережжя в районі Грибівки, Дальника та Кароліно-Бугаза.
Близько 15 нових БпЛА заходять із моря та рухаються в бік узбережжя,
– повідомляли моніторингові ресурси.
Водночас фіксувалася зміна їхнього маршруту. Частина дронів могла розвернутися у бік Чорноморська – подібна тактика вже застосовувалася під час попередніх обстрілів.
Також розглядалися інші можливі напрямки руху – зокрема, Овідіополь та Білгород-Дністровський. Згодом кількість безпілотників зросла до 20 одиниць.
За оперативною інформацією, зафіксовано рух дронів одразу за кількома курсами:
- у напрямку Барабоя;
- у напрямку Сергіївки;
- у напрямку Чорноморська.
Сили протиповітряної оборони вже розпочали роботу по цілях. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки ситуація залишається напруженою.
Інформація щодо можливих влучань або постраждалих наразі уточнюється.
Останні атаки по Україні
У Чернігові в супермаркеті АТБ стався вибух, внаслідок якого постраждали люди. Поліція каже, що вибух пролунав під час відбиття ворожої атаки на місто.
На Одеській залізниці під час евакуації через дронову загрозу загинула провідниця, а один пасажир отримав травми. Укрзалізниця проводить розслідування інциденту й наголошує на важливості обережності та координації під час евакуації.