БпЛА летят один за другим: Одесская область оказалась под атакой

Одесская область оказалась под массированной атакой дронов-камикадзе, которые заходят с моря. Сначала сообщалось об около 15 беспилотниках, однако их количество возросло до примерно 20.

БпЛА меняют курс и могут атаковать сразу несколько населенных пунктов. Об этом сообщают местные паблики.

Смотрите также В оккупированном Донецке громко: могли попасть в телебашню

Что известно об атаке?

По предварительной информации из мониторинговых каналов, сначала в районе Тендровской косы зафиксировали около 15 дронов. Они двигались в направлении Одесского района.

Впоследствии стало известно, что беспилотники подлетают с моря к побережью в районе Грибовки, Дальника и Каролино-Бугаза.

Около 15 новых БпЛА заходят с моря и движутся в сторону побережья,

– сообщали мониторинговые ресурсы.

В то же время фиксировалось изменение их маршрута. Часть дронов могла развернуться в сторону Черноморска – подобная тактика уже применялась во время предыдущих обстрелов.

Также рассматривались другие возможные направления движения – в частности, Овидиополь и Белгород-Днестровский. Впоследствии количество беспилотников возросло до 20 единиц.

По оперативной информации, зафиксировано движение дронов сразу по нескольким курсам:

в направлении Барабоя;

в направлении Сергеевки;

в направлении Черноморска.

Силы противовоздушной обороны уже начали работу по целям. Местных жителей призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку ситуация остается напряженной.

Информация о возможных попаданиях или пострадавших пока уточняется.

