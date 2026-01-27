"Руйнування колосальні": Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК в Одесі

Уночі 27 січня Одеса перебувала під масованими ударами ворога. У місті багато руйнувань. Зокрема, пошкоджень зазнав енергетичний об'єкт.

Ворог повторно поцілив в енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі. Про це повідомили у компанії.

Що зі світлом в Одесі?

Бригади енергетиків вже почали аварійно-відновлювальні роботи.

"Руйнування колосальні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", – попередили у ДТЕК.

Нагадаємо, що в Одесі, частково Одеському районі і деяких районних центрах Одещини тривають аварійні відключення.

Також у компанії уточнили, що 27 січня о 08:05 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергокомпанії. Тимчасово без світла залишилися клієнти Одеського району, зокрема частини Пересипського та Хаджибейського районів Одеси.

Нагадаємо, що унаслідок нічного обстрілу: