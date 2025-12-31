Укр Рус
31 грудня, 08:26
2

Масована атака на Одесу: кількість постраждалих продовжує зростати

Софія Рожик
Основні тези
  • Росія здійснила масовану атаку на Одесу, що призвело до пошкодження інфраструктури та житлових будинків.
  • Є постраждалі, серед яких діти.

Росія у ніч на 31 грудня здійснила масовану атаку на Одесу. На жаль, є постраждалі.

Обстріли стали причиною проблем з електро-, водо- та теплопостачанням. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської МВА Сергія Лисака.

Скільки постраждалих в Одесі?

Унаслідок нічної атаки в Одесі є пошкодження інфраструктури та житлових будинків.

У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир. Є постраждалі – серед них діти. Їм надається уся допомога,
– повідомив Лисак.

Спочатку писали про 4 постраждалих. Але станом на 7:42 їхня кількість зросла до 6

Серед них є діти: у стані середньої тяжкості немовля 7 місяців, хлопець 14 років та дівчинка 8 років. 

Також у важкому стані 42-річний чоловік.

