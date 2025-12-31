Массированная атака на Одессу: количество пострадавших продолжает расти

Россия в ночь на 31 декабря осуществила массированную атаку на Одессу. К сожалению, есть пострадавшие.

Обстрелы стали причиной проблем с электро-, водо- и теплоснабжением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Одесской МВА Сергея Лысака.

Сколько пострадавших в Одессе?

В результате ночной атаки в Одессе есть повреждения инфраструктуры и жилых домов.

В двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир. Есть пострадавшие – среди них дети. Им оказывается вся помощь,

– сообщил Лысак.

Сначала писали о 4 пострадавших. Но по состоянию на 7:42 их количество возросло до 6.

Среди них есть дети: в состоянии средней тяжести младенец 7 месяцев, парень 14 лет и девочка 8 лет.

Также в тяжелом состоянии 42-летний мужчина.

Последние атаки на Одессу

30 декабря оккупанты атаковали два порта в Одесской области. Было повреждено судно и резервуары для масла. Известно, что судно перевозило зерно и было под флагом Панамы.

Вечером 27 декабря БПЛА попал в крышу жилого дома в Одессе. Там вспыхнул пожар, в домах выбило окна.