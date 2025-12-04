Росіяни атакували дронами Одесу: постраждали 6 людей, в місті є руйнування
- Внаслідок атаки безпілотниками в Одесі постраждало шестеро людей, пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура.
- На об'єкті енергетичної інфраструктури виникла пожежа, яку вдалося швидко ліквідувати, також пошкоджено адміністративну будівлю.
В ніч на 4 грудня російські війська вкотре атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок ударів у місті пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура, також є постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Читайте також Є певні складнощі: льотчик-інструктор розкрив, на що здатні "Шахеди" з ракетою
Які наслідки атаки на Одесу?
Підрозділи ППО знищили більшу частину повітряних цілей над Одещиною. Однак наслідків уникнути не вдалося: на об'єкті енергетичної інфраструктури в місті спалахнула пожежа, також пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі.
На щастя, пожежу також вдалося швидко ліквідувати, попри повторний сигнал повітряної тривоги.
Попередньо постраждало 6 осіб, з них 2 врятовані з заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, надано психологічну допомогу,
– повідомив Олег Кіпер.
В ОВА також зазначили, що для мешканців постраждалих будинків вже розгорнули Пункти незламності.
Внаслідок нічного удару по Одесі є постраждалі / Фото: ДСНС
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Нагадаємо, про вибухи в Одесі стало відомо близько 00:28. Згодом енергетики написали, що в частині Пересипського району зникло світло через локальну аварію в мережі.
За даними ДТЕК, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Проте ремонтні роботи можуть тривати майже 3 доби – до вечора 6 грудня.
Росіяни продовжують атакувати Україну: останні новини
Ввечері 3 грудня у Харкові пролунав вибух після повідомлення про загрозу балістичного удару. За попередньою інформацією, ракетний удар ракетою "Іскандер-М" було завдано по Слобідському району міста.
Того ж дня вибух прогримів у Сумах. Над містом було зафіксовано російський безпілотник, імовірно, "Ланцет".
Вночі 3 грудня росіяни били по Одещині. Внаслідок атаки в Одеському районі сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання.