Росіяни атакували дронами Одесу: постраждали 6 людей, в місті є руйнування

В ніч на 4 грудня російські війська вкотре атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок ударів у місті пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура, також є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Які наслідки атаки на Одесу?

Підрозділи ППО знищили більшу частину повітряних цілей над Одещиною. Однак наслідків уникнути не вдалося: на об'єкті енергетичної інфраструктури в місті спалахнула пожежа, також пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі.

На щастя, пожежу також вдалося швидко ліквідувати, попри повторний сигнал повітряної тривоги.

Попередньо постраждало 6 осіб, з них 2 врятовані з заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, надано психологічну допомогу,

– повідомив Олег Кіпер.

В ОВА також зазначили, що для мешканців постраждалих будинків вже розгорнули Пункти незламності.

Внаслідок нічного удару по Одесі є постраждалі / Фото: ДСНС

Нагадаємо, про вибухи в Одесі стало відомо близько 00:28. Згодом енергетики написали, що в частині Пересипського району зникло світло через локальну аварію в мережі.

За даними ДТЕК, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Проте ремонтні роботи можуть тривати майже 3 доби – до вечора 6 грудня.

Росіяни продовжують атакувати Україну: останні новини