Вже не хаотичні удари: експерти розібрали нову підступну тактику атак по енергетиці

У ніч проти 22 жовтня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні, зокрема енергетичній інфраструктурі. Нині внаслідок обстрілу у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла.

Їх скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали нову стратегію росіян ударів по енергетиці та сказали, що потрібно Україні, аби протидіяти путінському терору.

Яка ситуація в енергосистемі після атаки?

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко сказав, що найскладніша ситуація з електропостачанням зараз у Чернігівській та Сумській областях. Ці два регіони межують з Росією, тож перебувають під постійними російськими обстрілами.

Власне, там у росіян є можливості для завдання ударів не тільки далекобійними засобами ураження, а також КАБами та іншими менш далекобійними засобами. Тож на цих регіонах ворог зосередиться найбільше.

Важливо! Під час обстрілу 22 жовтня росіяни вдарили по трьох важливих енергооб'єктах у Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області.

"Не можу сказати, які наслідки будуть, чи багато втратила українська енергетика через останню атаку. По-перше, це державна таємниця. По-друге, ще ніхто не оцінив. Для цього потрібен час", – мовив Омельченко.

Також наразі важко спрогнозувати, коли Росія здійснить чергову масовану атаку по Україні, зокрема енергетиці.

Водночас на думку директора енергетичних програм, будь-які прогнози щодо ситуації з електропостачанням та блекаутами – вкрай сумнівні. Адже для того, щоб зробити прогноз, потрібно мати не тільки детальну інформацію по всьому комплексу енергетики, генерації, системи передачі, розподілу, а також про системи покриття протиповітряної оборони, розвідувальну інформацію тощо.

Для цього мав би бути відповідний штаб, де зібрані всі фахівці. Тоді можна було б все розрахувати й зробити прогноз. Нині більшість прогнозів від експертів ні на чому не засновані, просто якісь гіпотези.

Що потрібно Україні для протидії балістиці?

Колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський сказав, що ніч проти 22 жовтня була складною для України. Росія здійснила масовано атаку по Україні. Під ударами були звичайні міста, переважно наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки.

Ворог продовжує збільшувати кількість ударів балістичними ракетами. Як зауважив ексофіцер Повітряних сил, коефіцієнт використання балістики суттєво збільшився.

Це вкотре демонструє, що Україна немає системи оборони протиракетного захисту. Системи протиповітряної оборони передбачають перехоплення балістики, але воно відбувається на термальній частині доходу до цілі. Умовно 40 кілометрів, коли ракета вже по прямій летить в ціль,

– мовив Храпчинський.

Разом з цим ворог активно модернізує ці ракети й вони можуть маневрувати на останній ділянці, що ускладнює перехоплення ЗРК Patriot. Водночас цих систем недостатня кількість.

Ворог може в рази збільшити кількість ударів по території України,

– наголосив ексофіцер Повітряних сил.

За його словами, треба говорити про розбудову систему протиракетного захисту. Спілкуватися з американськими колегами про надання систем THAAD. Ця система краща за Patriot, бо перехоплює ракети поза атмосферою, на етапі формуванні захожу на ціль.

THAAD — американський протиракетний комплекс, здатний перехоплювати балістичні ракети на висоті до 200 кілометрів. Україна звернулася до США з проханням надати ці системи, однак поки їх не отримала: Вашингтон розміщує THAAD лише в регіонах, важливих для своїх стратегічних інтересів.

Яка нова стратегія ударів по енергетиці?

Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук зазначив, що у 2025 році росіяни змінили підхід до масованих атак по енергосистемі України. Тепер замість хаотичних ударів ворог дедалі частіше обирають точкові цілі, намагаючись досягти максимального ефекту однією серією обстрілів.

Серії ударів стають коротшими, але значно руйнівнішими. Вони роблять масовані атаки по одному об'єкту, по кілька десятків дронів і ракет можуть направити на одну ціль, щоб повністю її знищити,

– пояснив Ткачук.

За його словами, мета оновленого плану Кремля полягає у поступовому послабленні енергетичної стійкості України перед зимовим сезоном. Ця тактика дозволяє ворогу швидше виводити з ладу ключові енергетичні вузли. Найбільш вразливими залишаються об'єкти біля прикордонних регіонів. Внаслідок цього українські енергетики змушені перерозподіляти навантаження між областями, щоб уникнути ланцюгових відключень.

Росіяни зосередили удари на ключових вузлах, що з’єднують енергосистему між берегами Дніпра. Мета — порушити стабільність розподілу електроенергії та спричинити регіональний дисбаланс, особливо у східних областях.

За словами політолога, ворог прагне енергетично розділити країну: створити дефіцит на лівому березі, де споживання вище.

Що відомо про останню атаку по енергетиці?